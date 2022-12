Cartagena – Villarreal B 🇪🇸 Typy, kursy (7.12.2022)

W dziewiętnastej kolejce hiszpańskiej LaLiga2 Cartagena podejmie na własnym terenie rezerwy Villarrealu. Kto wyjdzie z tej potyczki zwycięsko?

Cartagena – Villarreal B zapowiedź (środa, 19:00)

Cartagena radzi sobie w tym sezonie naprawdę dobrze. Nieźle wygląda to także w ostatnich tygodniach, kiedy to gospodarze przegrali tylko jedno z pięciu poprzednich spotkań. Przekłada się to także na wysoką pozycję w tabeli. Po rozegraniu osiemnastu kolejek Cartagena plasuje się bowiem na piątym miejscu.

Nieco niżej w tabeli należy szukać rezerw Villarrealu. Plasują się one bowiem dopiero na dwunastej pozycji. Na nie najlepsze miejsce w stawce wpływają także ostatnie wyniki, które są znacznie gorsze od tych, osiąganych przez Cartagenę. W pięciu poprzednich spotkaniach Villarreal B zanotował bowiem tylko dwa zwycięstwa.

Cartagena – Villarreal B nasze typy

Spodziewamy się zwycięstwa gospodarzy.

Nasze typy Cartagena 1.75 Zagraj

Zagraj Poniżej 2.5 gola 1.75 Zagraj

Cartagena – Villarreal B kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Cartageny, kurs: 1.75

remis, kurs: 3.60

wygrana Villarrealu B, kurs: 4.75

Cartagena – Villarreal B fakty meczowe

Cartagena przegrała tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań w lidze

Villarreal wygrał dwa z pięciu ostatnich ligowych spotkań

Żadne z czterech ostatnich spotkań tych drużyn nie zakończyło się zwycięstwem Villarrealu

Cartagena – pięć ostatnich spotkań

Andorra – Cartagena 0:1

Cartagena – Eibar 2:1

Mirandes – Cartagena 2:1

Alfaro – Cartagena 0:1

Lugo – Cartagena 1:1

Villarreal B – pięć ostatnich spotkań

Villarreal B – Leganes 0:0

Alaves – Villarreal B 2:0

Villarreal B – UD Ibiza 1:0

Huesca – Villarreal B 1:0

Villarreal B – Real Oviedo 2:1

