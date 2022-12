Huesca – Andorra 🇪🇸 Typy, kursy (7.12.2022)

W spotkaniu dziewi臋tnastej kolejki LaLiga2 zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwa zespo艂y, kt贸re s膮 s膮siadami w ligowej tabeli. Huesca podejmie na w艂asnym terenie Andorr臋.聽

Huesca – Andorra zapowied藕 (艣roda, 19:00)

Huesca nie radzi sobie w ostatnim czasie najlepiej, co przyp艂aci艂a spadkiem w ligowej tabeli. W pi臋ciu ostatnich spotkaniach gospodarze 艣rodowego meczu zgromadzili tylko cztery punkty i wyl膮dowali na jedenastym miejscu w tabeli. Teraz przyjdzie im poszuka膰 prze艂amania.

Czy Andorra jest rywalem, kt贸ry pozwoli gospodarzom si臋gn膮膰 po pe艂n膮 pul臋 punkt贸w? Bior膮c pod uwag臋 ostatni膮 form臋 go艣ci, mo偶e by膰 o to trudno. Pi臋膰 ostatnich spotka艅 to bowiem a偶 trzy zwyci臋stwa Andorry. W 艣rod臋 zesp贸艂 stanie przed szans膮, by dopisa膰 do swojego konta kolejny komplet oczek.

Huesca – Andorra nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e spotkanie zako艅czy si臋 remisem.

Huesca – Andorra kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Hueski, kurs: 2.65

remis, kurs: 2.85

wygrana Andorry, kurs: 3.0

聽Huesca – Andorra fakty meczowe

Huesca wygra艂a tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Andorra wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Hueski

Huesca – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Eibar – Huesca 2:1

Huesca – Gijon 0:0

Tenerife – Huesca 2:0

Torremolinos – Huesca 3:2 (2:2)

Huesca – Villarreal B 1:0

Andorra – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Andorra – Cartagena 0:1

UD Ibiza – Andorra 0:1

Andorra – Lugo 4:0

Manacor – Andorra 1:3

Andorra – Racing Santander 0:1

