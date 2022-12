Famalicao – Tondela 🇵🇹 Typy, kursy (09.12.2022)

W naszym kraju przerwa zimowa, a w Portugalii graj膮 mimo trwaj膮cego mundialu. Mowa o Pucharze Ligi, kt贸ry idealnie wype艂nia obecny czas. W grupie H pi膮tkowy wiecz贸r to m.in. spotkanie Famalicao – Tondela. Faworytem gospodarze, mimo s艂abego startu w fazie grupowej.

Famalicao – Tondela zapowied藕 (pi膮tek, 21:45)

Gospodarze to ekipa, kt贸ra w ostatnich latach zdoby艂a spory rozg艂os. Przez jaki艣 czas chcieli rywalizowa膰 z najlepszymi. Oczywi艣cie to by艂 jednak chwilowy wyskok. By艂o sz贸ste miejsce, dziewi膮te, a ostatnio 贸sme. Teraz jednak jest znacznie gorzej. Po 13. kolejkach zajmuj膮 dopiero pi臋tnast膮 lokat臋 i s膮 tu偶 nad stref膮 spadkow膮. W Pucharze Ligi tak偶e nie zacz臋li najlepiej. Dwa mecze z drugoligowcami i tylko jeden punkt. Mowa o oczku zdobytym z Viseu i pora偶ce z Torreense. Teraz kolei na nast臋pnego drugoligowca – Tondel臋, z kt贸r膮 mierzyli si臋 jeszcze kilka miesi臋cy temu w najwy偶szej klasie rozgrywkowej.

Tondela wiosn膮 spad艂a do drugiej ligi, a w zasadzie do niej wr贸ci艂a. Po 13. kolejkach zajmuj膮 dopiero 10. miejsce, a zatem trudno powiedzie膰, by dobrze otrz膮sn臋li si臋 po spadku. Strata do podium, czyli bara偶y, nie jest du偶a – 4pkt. Jednak ostatnia forma mo偶e ich mocno martwi膰. Na wygran膮 czekaj膮 ju偶 osiem mecz贸w. Po raz ostatni uda艂o si臋 to 15 pa藕dziernika w Taca de Portugali z Santa Clar膮. Po drodze bardzo du偶o remisuj膮, a偶 sze艣膰 gier zako艅czonych podzia艂em punkt贸w i tylko dwie pora偶ki.

Famalicao – Tondela kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Famalicao wygra, kurs: 1.85

Remis, kurs: 3.40

Tondela wygra, kurs: 4.20

Famalicao – Tondela nasze typy

Stawiamy na wyr贸wnane spotkanie, w kt贸rym nie padnie zbyt wiele goli.

Nasze typy Remis 3.40

Poniżej 2,5 bramki 1.70

Famalicao – Tondela fakty meczowe

Mecz Pucharu Ligi w Portugalii. Naprzeciw siebie staje Famalicao z najwy偶szej klasy rozgrywkowej oraz drugoligowa Tondela

Po dw贸ch kolejkach Famalicao ma jeden punkt – remis i pora偶ka. Tondela dwa punkty po dw贸ch remisach

Ostatnie spotkanie tych ekip odby艂o si臋 w lutym tego roku. Gospodarze wygrali w贸wczas 2:1

