Ararat Erewań – BKMA Erewań 🇦🇲 Typy, kursy (08.12.2022)

Czwartek to kolejny dzień bez mundialu. Swoje mecze rozgrywa wówczas liga ormiańska. W stolicy Ararat podejmie BKMA. Faworytem będą gospodarze, chociaż śmiało można powiedzieć, że to spotkanie ekip z dołu tabeli.

Ararat Erewań – BKMA Erewań zapowiedź (czwartek, 15:00)

Gospodarze to czwarta ekipa poprzedniego sezonu w Armenii. Teraz jednak są dopiero na siódmej lokacie i do wspomnianej strefy pucharowej mają bardzo daleko – aż 13pkt straty do Alaszkiertu, który pokonali w poprzedniej kolejce. Dodatkowym kłopotem Araratu jest najgorszy – obok Sziraku – atak w lidze. Mowa o dwunastu strzelonych golach na przestrzeni dziewiętnastu gier.

BKMA Erewań to przedostatnia ekipa, czyli można powiedzieć, że trzymają poziom od ostatniego sezonu. W tym sezonie już ograli Ararat w pierwszym spotkaniu. Jednak to niewiele się zdaje i razem z Noah okupują ostatnie lokaty w tabeli, a zatem są zagrożeni spadkiem niżej. W miniony weekend ograli zespół Van i przegrali serię dziesięciu ligowych potyczek bez wygranej. W jej trakcie zanotowali aż siedem porażek.

Ararat Erewań – BKMA Erewań kursy bukmacherów

Bukmacher Betfan przygotował na to spotkanie następujące kursy:

Ararat, kurs: 1.73

remis, kurs: 3.50

BKMA, kurs: 4.60

Ararat Erewań – BKMA Erewań nasze typy

Stawiamy na wygraną gospodarzy, ale przy małym udziale bramek.

Nasze typy Ararat 1.73 Zagraj

Zagraj Poniżej 2,5 bramki 1.66 Zagraj

Ararat Erewań – BKMA Erewań fakty meczowe

Spotkanie siódmej z dziewiątą – przedostatnią – drużyną ligi ormiańskiej. Obie ekipy dzieli 9pkt: 21 do 12 na korzyść gospodarzy

Ararat to czwarta drużyna ubiegłego sezonu, zaś BKMA zajęło w poprzednich rozgrywkach także dziewiąte miejsce

Jedni i drudzy równo punktują pod kątem dom-wyjazd. Ararat 10 do 11, zaś ich rywal ma po 6pkt w obu przypadkach

Pierwszy mecz tych ekip w tym sezonie wygrało BKMA 2:1

