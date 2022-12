🇲🇦 Maroko – Portugalia 🇵🇹 Typy, kursy (10.12.2022)

Mia艂o by膰 spotkanie Hiszpania – Portugalia, a tu Maroko sprawi艂o sensacje w 1/8 fina艂u. To kolejny niesamowity wynik w wykonaniu ekipy z p贸艂nocy Afryki. 1/4 fina艂u to ju偶 bardzo daleko, ale maj膮 chrapk臋 na wi臋cej. Czy Portugalczycy na to pozwol膮? Wydaje si臋, 偶e nie!

Maroko – Portugalia zapowied藕 (sobota, 16:00)

Kapitalnie gra Maroko na tym turnieju. Jest to defensywa, ale jak偶e odmienna od polskiej. Rywal w zasadzie ma k艂opot, by wej艣膰 w stref臋 bezpo艣redniego zagro偶enia bramki. Hiszpanie sw贸j pierwszy celny strza艂 mogli odda膰 niemal po godzinie gry! W ca艂ym turnieju Maroko straci艂o ledwie jednego gola. Mowa o meczu z teoretycznie najs艂abszym rywalem – Kanad膮. Poza tym czyste konta z Belgi膮, Chorwacj膮 czy w艂a艣nie Hiszpani膮. Rozk艂ad dru偶yn, z kt贸rymi nie tracili gola robi wra偶enie, bo mowa o dw贸ch medalistach poprzedniego turnieju oraz jednym z kandydat贸w do z艂ota, kt贸ry ju偶 odpad艂.

Portugalia robi swoje. W grupie ograli Ghan臋 oraz Urugwaj, co wystarczy艂o, by mo偶na by艂o na p贸艂 gwizdka zagra膰 z Kore膮 Po艂udniow膮. Jednak na pe艂nym gazie zagrali ze Szwajcari膮. Cristiano Ronaldo na 艂awce nie by艂 przeszkod膮 do osi膮gni臋cia 艣wietnego rezultatu. Goncalo Ramos z hat-trickiem, a Portugalia z wygran膮 6:1 nad Szwajcari膮. Postraszyli pozosta艂ych rywali, a teraz maj膮 teoretycznie najs艂abszego z mo偶liwych przeciwnik贸w. Autostrada do p贸艂fina艂u? Tak si臋 wydaje i Fernando Santos b臋dzie chcia艂 trafi膰 do strefy medalowej w sobotnie popo艂udnie.

Maroko – Portugalia kursy bukmacher贸w

Maroko – Portugalia nasze typy

Wydaje si臋, 偶e Portugalia powinna tutaj wygra膰 i zapewni膰 sobie awans do p贸艂fina艂贸w mundialu.

Maroko – Portugalia fakty meczowe

Mecz 1/4 fina艂u mundialu, kt贸rego stawk膮 jest p贸艂fina艂. W nim zwyci臋zca spotka si臋 z Angli膮 lub Francj膮

Maroko na tym turnieju ma bilans: 2-2-0 – licz膮c mecze do 90 minuty. Bramki: 4:1

Portugalia ma bilans 3-0-1 oraz bramki na poziomie 12:5

Oba zespo艂y spotka艂y si臋 na poprzednim mundialu. Wtedy Portugalia wygra艂a w grupie 1:0

