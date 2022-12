Anorthosis – Olympiakos Nikozja 🇨🇾 Typy, kursy (10.12.2022)

Spotkanie 14. kolejki ligi cypryjskiej ma wyra藕nego faworyta. Anorthosis Famagusta podejmuje Olympiakos Nikozja. Gospodarze powinni si臋gn膮膰 po komplet punkt贸w. W ko艅cu przyje偶d偶a przedostatnia dru偶yna tabeli.聽

Anorthosis – Olympiakos Nikozja zapowied藕 (sobota, 18:00)

Ubieg艂y sezon Anorthosis Famagusta zako艅czy艂 najpierw na czwartym miejscu po rundzie zasadniczej. Jednak w grupie mistrzowskiej spad艂 na pi膮t膮 lokat臋 i nie zagra艂 latem w europejskich pucharach. Wielokrotny mistrz kraju i dru偶yna, kt贸ra potrafi艂a namiesza膰 w pucharach na pewno nie prze偶ywa obecnie najlepszego czasu. Tabela obecnego sezonu r贸wnie偶 to pokazuje. Dopiero si贸dma lokata po pierwszej rundzie sezonu zasadniczego nie mo偶e wr贸偶y膰 nic dobrego. Odleg艂o艣膰 do czwartego AEK-u Larnaka to ju偶 jedena艣cie punkt贸w.

Olympiakos Nikozja ubieg艂e rozgrywki zako艅czy艂 na dziewi膮tej pozycji zar贸wno w sezonie zasadniczym, jak i w grupie spadkowej. Raczej nie mieli k艂opot贸w z utrzymaniem, bowiem mowa o przewadze a偶 17 punkt贸w nad pierwszym spadkowiczem – Achnas. Teraz jednak kolorowo nie jest. Po pierwszej rundzie dopiero trzynasta pozycja i tylko siedem punkt贸w na ich koncie. Do tego fatalnie wygl膮daj膮 poza domem – jedno oczko w sze艣ciu grach!

Anorthosis – Olympiakos Nikozja kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Anorthosis, kurs: 1.45

remis, kurs: 4.25

Ol. Nikozja, kurs: 6.50

Anorthosis – Olympiakos Nikozja nasze typy

Stawiamy na wyra藕ne zwyci臋stwo gospodarzy.

Nasze typy Anorthosis 1,45 Zagraj

Zagraj Anorthosis wygra do 0 2,45 Zagraj

Anorthosis – Olympiakos Nikozja fakty meczowe

Spotkanie si贸dmej z trzynast膮(przedostatni膮) ekip膮 ligi cypryjskiej. Oba zespo艂y dzieli 10pkt: 17 do 7 na korzy艣膰 gospodarzy

Anorthosis u siebie zgarn膮艂 7pkt w sze艣ciu meczach i ma bilans bramkowy: 6:7

Olympiakos Nikozja na wyje藕dzie zdoby艂 jeden punkt w sze艣ciu grach, z bilansem bramkowym 4:17

W pierwszym meczu mi臋dzy tymi ekipami Anorthosis wygra艂 2:1

