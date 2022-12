Swansea – Norwich. Typy, kursy (10.12.2022)

Kolejnym spotkaniem 22. kolejki drugiej ligi angielskiej będzie starcie Swansea z Norwich. Pierwszy gwizdek sędziego na Swansea Stadium o godzinie 16:00.



Swansea – Norwich zapowiedź (sobota, 16:00)

Obie drużyny walczą o awans do Premier League. Swansea zajmuje ósme miejsce w tabeli i na swoim koncie ma trzydzieści jeden punktów. Trzy lokaty wyżej znajduje się Norwich, które zgromadziło do tej pory o jedno oczko więcej. Kanarki do strefy bezpośredniego awansu tracą sześć punktów.

Patrząc na ostatnie mecze ligowe Swansea, to ten zespół w każdym z nich podzielił się punktami z rywalem. Szczególnie emocjonujące okazały się spotkania z Birmingham oraz Wigan, w których padł wynik 2:2. Dwa spośród pięciu poprzednich spotkań wygrało Norwich. W pozostałych trzech Kanarki poniosły dwie porażki i raz podzieliły się punktami.

Swansea – Norwich kursy bukmacherów

Bukmacher BETFAN przygotował na to spotkanie następujące kursy:

Swansea, kurs: 2.41

remis, kurs: 3.40

Norwich, kurs: 2.79

Swansea – Norwich nasze typy

Spodziewamy się remisu i goli po obu stronach

Nasze typy Remis 3.40 ZAGRAJ

ZAGRAJ Obie drużyny strzelą gola 1.71 ZAGRAJ

Swansea – Norwich fakty meczowe

Obie drużyny w tabeli rozdzielają trzy lokaty i jeden punkt na korzyść gości

Swansea zremisowała trzy poprzednie mecze w lidze

Norwich wygrało dwa spośród pięciu poprzednich meczów

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Stoke – Cardiff