Andorra – Leganes 🇪🇸 Typy, kursy (10.12.2022)

Pierwsze sobotnie spotkanie w LaLiga2. Na p贸艂nocny-wsch贸d kraju przyje偶d偶a sto艂eczne Leganes. Trudno wskaza膰 faworyta potyczki, bowiem jedni i drudzy legitymuj膮 si臋 niemal takim samym dorobkiem punktowym. Szykuje si臋 zatem wyr贸wnany mecz.

Andorra – Leganes zapowied藕 (sobota, 19:00)

Gospodarze to klub zarz膮dzany przez Gerarda Pique, a trenerem jest Eder Sarabia, czyli by艂y asystent Quique Setiena. Celem jest w niedalekiej przysz艂o艣ci znale藕膰 si臋 na najwy偶szym poziomie. To jednak 艂atwe nie b臋dzie, bowiem najpierw trzeba awansowa膰. Ostatnie dwa mecze nieco sprowadzi艂y zesp贸艂 na ziemie. Mowa o pora偶kach 0:1 z Cartagen膮 oraz Huesk膮. Nadal jednak m贸wimy o 贸smej dru偶ynie, kt贸ra do strefy bara偶owej traci ledwie cztery punkty i ma spore szans臋 na to, by powalczy膰 o LaLiga.

Leganes kilka lat temu spad艂o z LaLiga i nie mo偶e do niej wr贸ci膰. A m贸wimy o klubie, kt贸ry kilku ciekawych graczy przekaza艂 do mocniejszych dru偶yn. Uda艂o im si臋 wytransferowa膰 np. Braithwaite’a do Barcelony czy En-Nesyriego do Sevilli. Teraz zajmuj膮 miejsce w po艂owie stawki – 12. lokata – LaLiga2 i chcieliby zrobi膰 kilka krok贸w w g贸r臋 tabeli. Forma nie najgorsza, bowiem notuj膮 serie o艣miu gier bez pora偶ki. W tym czasie wygrali cztery razy i tyle samo zremisowali. Jednak trzy remisy odnie艣li w czterech ostatnich grach i tutaj mo偶e by膰 podobnie.

Andorra – Leganes kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Andorra, kurs: 2.12

remis, kurs: 2.95

Leganes, kurs: 3.85

Andorra – Leganes nasze typy

Stawiamy na nudny remis, w stylu 0:0 lub 1:1.

Andorra – Leganes fakty meczowe

Spotkanie 12. z 贸sm膮 ekip膮 LaLiga 2. Obie dru偶yny dzieli punkt: 27 do 26 na korzy艣膰 gospdarzy

W meczach obu dru偶yn nie pada zbyt wiele goli: 35 w przypadku gospodarzy i 37 w przypadku go艣ci, co daje 艣redni膮 poni偶ej dw贸ch bramek na spotkanie

Andorra w domu zdoby艂a 15pkt, a bilans bramkowy to 13:5

Leganes poza domem zdoby艂o 8pkt w dziewi臋ciu grach i notuje bramki na poziomie 7:9

Jedyny mecz tych ekip odby艂 si臋 w 2019 roku, gdy Leganes ogra艂o Anodrr臋 po rzutach karnych w Pucharze Kr贸la

