Blackpool – Birmingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (10.12.2022)

W dwudziestej drugiej kolejce Championship zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny, kt贸ra maj膮 ma艂e szanse na to, by w tym sezonie powalczy膰 o awans do Premier League. Blackpool podejmie na w艂asnym terenie Birmingham.聽

Blackpool – Birmingham zapowied藕 (sobota, 16:00)

Blackpool spisuje si臋 w tym sezonie znacznie poni偶ej oczekiwa艅 i po rozegraniu 21 spotka艅 plasuje si臋 na przedostatnim miejscu w tabeli. Ryzyko spadku do League One jest na ten moment spore i pi艂karze gospodarza sobotniego spotkania powinni jak najszybciej poprawi膰 notowane przez siebie rezultaty.

Na razie si臋 na to jednak nie zanosi, gdy偶 Blackpool zanotowa艂o a偶 cztery pora偶ki w czterech ostatnich meczach. Przerwanie z艂ej passy w sobotnim spotkaniu r贸wnie偶 nie b臋dzie proste, bowiem rywalem b臋dzie ekipa Birmingham, kt贸ra przegra艂a tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅.

Blackpool – Birmingham nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e to go艣cie zapisz膮 na swoim koncie trzy punkty.

Nasze typy Birmingham 2.65 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.75 Zagraj

Blackpool – Birmingham kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Blackpool, kurs: 2.78

remis, kurs: 3.30

wygrana Birmingham, kurs: 2.65

Blackpool – Birmingham fakty meczowe

Blackpool ma na koncie seri臋 czterech kolejnych pora偶ek

Birmingham przegra艂o tylko jedno z pi臋ci ostatnich spotka艅

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Blackpool

Blackpool – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wigan – Blackpool 2:1

Blackpool – Middlesbrough 0:3

Blackpool – Luton 0:1

West Brom – Blackpool 1:0

Coventry – Blackpool 1:2

Birmingham – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Birmigham – Sunderland 1:2

Birmingham – Swansea 2:2

Stoke – Birmingham 1:2

Birmingham – Millwall 0:0

Birmingham – QPR 2:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze