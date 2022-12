Middlesbrough – Luton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (10.12.2022)

W ramach dwudziestej drugiej kolejki czeka nas starcie dw贸ch dru偶yn ze 艣rodka tabeli. Middlesbrough podejmie na w艂asnym terenie ekip臋 Luton.聽

Middlesbrough – Luton zapowied藕 (sobota, 16:00)

Middlesbrough radzi sobie w ostatnim czasie naprawd臋 nie藕le. Gospodarze sobotniego spotkania nie zacz臋li mo偶e sezonu najlepiej, ale jednocze艣nie nie przegrali 偶adnego z czterech ostatnich spotka艅. Przy tym trzy z czterech poprzednich spotka艅 Middlesbrough zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem. Czy teraz po raz kolejny uda si臋 dopisa膰 do swojego konta komplet punkt贸w.

Kibice Luton maj膮 w tym sezonie odrobin臋 wi臋cej powod贸w do optymizmu. P贸ki co ich ulubie艅cy plasuj膮 si臋 na jedenastym miejscu w tabeli, jednak od strefy bara偶y o Premier League dzieli ich zaledwie jeden punkt. Bez w膮tpienia jest o o gra膰, jednak go艣cie sobotniego spotkania zapisali na swoim koncie sze艣膰 punkt贸w w pi臋ciu ostatnich meczach. W sobot臋 pojawi si臋 okazja, by nieco podreperowa膰 sw贸j dorobek punktowy.

Middlesbrough – Luton nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa go艣ci.

Nasze typy Luton 4.20 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1.90 Zagraj

Middlesbrough – Luton kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Middlesbrough, kurs: 1.85

remis, kurs: 3.70

wygrana Luton, kurs: 4.20

Middlesbrough – Luton fakty meczowe

Middlesbrough nie przegra艂o 偶adnego z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Luton wygra艂o tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Middlesbrough

Middlesbrough – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Hibernian – Middlesbrough 0:2

Norwich – Middlesbrough 1:2

Blackpool – Middlesbrough 0:3

Middlesbrough – Bristol City 1:1

Hull – Middlesbrough 1:3

Luton – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Luton – Rotterham 1:1

Stoke – Luton 2:0

Blackpool – Luton 0:1

Lutom – Reading 0:0

Luton – Sunderland 1:1

