Mateusz Klich od krok od transferu do MLS?!

Wiele wskazuje na to, że przygoda polskiego pomocnika z Premier League dobiega końca. Jak informuje amerykański dziennikarz Tom Bogert, Mateusz Klich lada moment może trafić do DC United w MLS.

Tylko 578 minut rozegrał w tym sezonie Mateusz Klich w barwach Leeds. Na tę liczbę jednak składają się minuty, które dostał w rezerwach, a także Pucharze Anglii i Pucharze Ligi Angielskiej. Na boiskach Premier League spędził ledwie 188 minut w jedenastu występach. Ewidentnie Polak nie jest ulubieńcem Jessego Marscha w zespole Leeds. To dla niego nowa sytuacja, bowiem u Marcelo Bielsy był niemal pierwszym wyborem w linii pomocy. M.in. brak gry był jednym z powodów, że Mateusz Klich nie pojechał do Kataru z reprezentacją Polski. Teraz jednak może trafić do miejsca, gdzie odbędzie się kolejny mundial.

Jak poinformował na Twitterze Tom Bogert, Mateusz Klich lada moment może trafić do DC United. Klub z Waszyngtonu chciałby skorzystać z obecnej sytuacji Polaka i sprowadzić 32-letniego pomocnika do siebie. Tym samym “Clichy” stałby się kolejnym biało-czerwonym grającym w MLS. W tym momencie grają tam m.in. Karol Świderski, Kamil Jóźwiak, Jarosław Niezgoda, Kacper Przybyłko czy Patryk Klimala. Nazwisko obecnego pomocnika Leeds United byłoby w tym gronie “najmocniejsze”, ze względu na posiadane CV.

Mateusz Klich ma na swoim koncie 192 występy w barwach Leeds. 79 z tych gier, to potyczki w Premier League, do której awansował z zespołem prosto z Championship, jeszcze z Marcelo Bielsą za sterami.