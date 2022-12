Dani Ramirez trafi do Widzewa Łódź?

Coraz więcej wskazuje na to, że Dani Ramirez bardzo szybko wróci do PKO Ekstraklasy. Hiszpan już w najbliższym okienku miałby trafić do Widzewa Łódź.

Powrót Daniego Ramireza do Ekstraklasy z pewnością wywoła olbrzymie emocje. Wszystko z powodu nowego klubu Hiszpana, którym ma być Widzew Łódź. Takie informacje w niedzielny wieczór podał dziennikarz WP Sportowe Fakty, Piotr Koźmiński.

Przypomnijmy, że Dani Ramirez w swojej karierze prezentował już barwy lokalnego rywala Widzewa, ŁKS-u. Potem pomocnik przeniósł się do Lecha Poznań, z którym w 2022 roku zdobył mistrzostwo Polski. Od tego sezonu Ramirez odszedł do Zulte Waregem, jednak jego przygoda w lidze belgijskiej nie układa się najlepiej.

Przenosiny Ramireza do Widzewa miałyby dojść do skutku już podczas najbliższego okienka transferowego. Przypomnijmy, że łodzianie zainaugurują rundę wiosenną Ekstraklasy 28 stycznia meczem z Pogonią Szczecin.