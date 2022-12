🇫🇷 Francja – Maroko 🇲🇦 Typy, kursy (14.12.2022)

W drugim z p贸艂fina艂贸w sensacja mundialu zmierzy si臋 z obro艅c膮 tytu艂u. Czy Maroko b臋dzie w stanie sprawi膰 kolejn膮 sensacj臋? Czy Francuzi drugi raz rz臋du zagraj膮 w finale mistrzostw 艣wiata?

Francja – Maroko zapowied藕 (艣roda, 20:00)

Reprezentacja Francji staje przed szans膮 na obron臋 tytu艂u mistrza 艣wiata. Do tej pory “Tr贸jkolorowi” spisywali si臋 na tym turnieju naprawd臋 dobrze, a o sile aktualnych mistrz贸w przekonali si臋 r贸wnie偶 reprezentanci Polski. Kylian Mbappe wydaje si臋 bardzo zdeterminowany, by poprowadzi膰 swoich rodak贸w do kolejnego tytu艂u i p贸ki co wygl膮da na to, 偶e pi艂karz PSG jest w stanie osi膮gn膮膰 sw贸j cel.

Czy Maroko b臋dzie w stanie powstrzyma膰 rozp臋dzonych Francuz贸w, tak jak zrobili to z Hiszpanami i Portugalczykami? Na tym etapie niczego nie mo偶na ju偶 wykluczy膰. W 艣rod臋 rewelacje tegorocznych mistrzostw czeka jednak niezwykle wymagaj膮ce zadanie. Spodziewamy si臋, 偶e Maroka艅czycy po raz kolejny 艣wietnie spisz膮 si臋 w defensywie, lecz to Francja przechyli szal臋 zwyci臋stwa na swoj膮 korzy艣膰 w regulaminowym czasie gry.

Francja – Maroko nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e w spotkaniu nie zobaczymy zbyt wiele bramek i Francuzi zapisz膮 na swoim koncie skromne zwyci臋stwo.

Francja – Maroko kursy bukmacher贸w

Francja – Maroko fakty meczowe

Maroko nie przegra艂o 偶adnego z dwunastu ostatnich spotka艅

W dziewi臋ciu ostatnich meczach Maroko straci艂o tylko jednego gola

Francja wygra艂a tylko pi臋膰 z ostatnich dziesi臋ciu spotka艅

Francja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Anglia – Francja 1:2

Francja – Polska 3:1

Tunezja – Francja 1:0

Francja – Dania 2:1

Francja – Australia 4:1

Maroko – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Maroko – Portugalia 1:0

Maroko – Hiszpania 1:0 (0:0)

Kanada – Maroko 1:2

Belgia – Maroko 0:2

Maroko – Chorwacja 0:0

