Roda – Zwolle 🇳🇱 Typy, kursy (16.12.2022)

W pi膮tkowy wiecz贸r kr贸luje jak zwykle Eerste Divisie, czyli druga liga holenderska. Jednym ze spotka艅 b臋dzie potyczka Roda Kerkrade i Zwolle. Faworytem b臋d膮 go艣cie, kt贸rzy s膮 wiceliderem ligi.聽

Roda – Zwolle zapowied藕 (pi膮tek, 20:00)

Roda Kerkrade dopiero na 9. miejscu w tabeli. Nie mo偶e by膰 inaczej, skoro w ostatnich tygodniach zdobyli tylko sze艣膰 punkt贸w w sze艣ciu meczach. Ograli Jong Utrecht oraz FC Den Haag, a poza tym doznali a偶 czterech pora偶ek – Oss, Jong AZ, Helmond oraz Heracles Almelo. Przed chwil膮 mieli lidera, teraz zagraj膮 z wiceliderem, czyli terminarz tak偶e ich nie oszcz臋dza. Jednak musz膮 wzi膮膰 si臋 do roboty, bowiem cel jest jasny – powr贸t do najwy偶szej klasy rozgrywkowej. W ubieg艂ym sezonie to si臋 nie uda艂o, odpadli w bara偶ach. Teraz s膮 poza stref膮 bara偶ow膮.

Zwolle zajmuje drugie miejsce w lidze z dorobkiem 38 punkt贸w. To tylko dwa oczka straty do prowadz膮cego Heraclesa Almelo oraz pi臋膰 punkt贸w nad trzecim Maastrichtem. Ekipa Zwolle 艣wietnie spisuje si臋 przede wszystkim na wyjazdach. Poza domem 21 punkt贸w w o艣miu grach i bilans ramkowy 22:6. Tylko jedna pora偶ka – 0:3 z Dordrechtem – a pozosta艂e spotkania wygrane w dobrym stylu. To daje spore nadzieje na walk臋 o powr贸t do Eredivisie.

Roda – Zwolle kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Roda wygra, kurs: 2.80

Remis, kurs: 3.60

Zwolle wygra, kurs: 2.40

Roda – Zwolle nasze typy

Jak to w drugiej lidze holenderskiej, stawiamy na bramki!

Nasze typy Obie strzel膮 1,55 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1.65 Zagraj

Roda – Zwolle fakty meczowe

Spotkanie 9. z drug膮 dru偶yn膮 drugiej ligi holenderskiej. Obie ekipy dzieli 14pkt: 24 do 38 na korzy艣膰 go艣ci

W meczach z udzia艂em Zwolle pada oko艂o 3,5 bramki na mecz. W przypadku Rody mowa o 艣redniej nieco ponad trzech trafie艅 na 90 minut

Roda u siebie wywalczy艂a 13pkt w o艣miu meczach, Zwolle na wyjazdach 21 w o艣miu grach i jest najlepszym wyjazdowiczem w lidze

Ostatnie spotkanie tych ekip w Kerkrade odby艂o si臋 w 2018 roku. Wtedy Roda wygra艂a 3:2

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Rizespor – Goztepe (pi膮tek)

Ol. Nikozja – Aris (pi膮tek)