Ol. Nikozja – Aris Limassol 🇨🇾 Typy, kursy (16.12.2022)

Patrz膮c na tabel臋 nikt nie ma w膮tpliwo艣ci, kto b臋dzie faworytem tego meczu. Ol. Nikozja to przedostatnia ekipa ligi cypryjskiej. Przyje偶d偶a do nich Aris Limassol, kt贸ry jest czwarty i niewielki dystans do prowadz膮cego APOEL-u.聽

Ol. Nikozja – Aris Limassol zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Olympiakos Nikozja to przedostatni zesp贸艂 cypryjskiej ekstraklasy. Po czternastu kolejkach zajmuj膮 przedostatnie miejsce, tu偶 przed Chlorak膮. Ledwie 8 punkt贸w nie daje najlepszej cenzurki temu zespo艂owi. Dodatkowo Ol. Nikozja legitymuje si臋 najgorsz膮 defensyw膮 ligi – 27 straconych goli, czyli niemal dwie sztuki na ka偶de spotkanie. Nie przynosi to chluby i budzi powa偶ne zaniepokojenie kibic贸w tej ekipy, potencjalnym spadkiem do drugiej ligi.

Aris Limassol jest czwarty i zamyka grup臋, kt贸ra przewodzi w rozgrywkach. Prowadzi APOEL 33pkt, za nim Paphos i AEK Larnaka po 31 punkt贸w, za艣 czwarty jest w艂a艣nie Aris maj膮cy 30 punkt贸w. Ogromn膮 si艂膮 ekipy z Limassolu jest gra na wyjazdach. Poza domem maj膮 bilans 6-1-0 i bilans bramkowy 14:2. Pod tym wzgl臋dem tylko lider tabeli jest lepszy, bowiem ma komplet wyjazdowych punkt贸w.

Ol. Nikozja – Aris Limassol kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Ol. Nikozja wygra, kurs: 5.25

Remis, kurs: 3.70

Aris wygra, kurs: 1.62

Ol. Nikozja – Aris Limassol nasze typy

Stawiamy na wygran膮 go艣ci, przy udziale przynajmniej trzech goli lub sytuacji, w kt贸rej obie ekipy trafi膮 do bramki przeciwnika.

Nasze typy Aris wygra 1.62 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 lub powy偶ej 2,5 bramki 1.60 Zagraj

Ol. Nikozja – Aris Limassol fakty meczowe

Spotkanie przedostatniej (13.) z czwart膮 ekip膮 ligi cypryjskiej. Obie dru偶yny dziel膮 22pkt: 8 do 30 na korzy艣膰 go艣ci

Aris Limassol to drugi najlepszy wyjazdowicz ligi. Poza domem ma bilans 6-1-0 i bramki 14:2

Ol. Nikozja u siebie zgarn膮艂 6pkt i ma bramki na poziomie 5:9

W pierwszym meczu tych ekip w tym sezonie pad艂 wynik 5:0 dla Arisu.

