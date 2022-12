🇮🇹Juventus K – Zurich K 🇨🇭Typy, kursy (15.12.2022)

W czwartkowym spotkaniu Ligi Mistrz贸w kobiet zmierz膮 si臋 ze sob膮 Juventus i Zurich.聽

Juventus K – Zurich K zapowied藕 (czwartek, 18:45)

Pi艂karki Juventusu maj膮 na swoim koncie zaledwie jedno zwyci臋stwo w rozgrywkach Ligi Mistrz贸w. Na pocz膮tek odnios艂y one zwyci臋stwo nad swoimi czwartkowymi rywalkami z Zurychu. W kolejnych meczach W艂oszki zremisowa艂y jednak z Lyonem i Arsenalem, a ostatnio ponios艂y kl臋sk臋 w starciu z zawodniczkami z Londynu. Chc膮c walczy膰 o wyj艣cie z grupy Juventus musi powalczy膰 o kolejn膮 wygran膮.

呕ycie postaraj膮 utrudni膰 im si臋 zawodniczki Zurichu, jednak wygl膮da na to, 偶e stoj膮 one na straconej pozycji. Szwajcarki przegra艂y swoje cztery dotychczasowe spotkania i zdoby艂y w nich tylko jedn膮 bramk臋, trac膮c przy tym a偶 dwana艣cie goli. Nic nie wskazuje na to, by w czwartek mog艂y zagrozi膰 Juventusowi.

Juventus K – Zurich K nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa gospody艅.

Nasze typy Powy偶ej 3.5 gola 1.22 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 - nie 1.38 Zagraj

Juventus K – Zurich K kursy bukmcher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Juventusu, kurs: 1.04

remis, kurs: 11.50

wygrana Zurichu, kurs: 35.0

Juventus K – Zurich K fakty meczowe

Pi艂karki Zurichu przegra艂y wszystkie dotychczasowe mecze w Lidze Mistrz贸w

Zurich strzeli艂 do tej pory tylko jednego gola w rozgrywkach

Juventus wygra艂 jedno z czterech spotka艅 w Lidze Mistrz贸w

Juventus K – pi臋膰 ostatnich spotka艅

AS Roma K – Juventus K 2:4

Arsenal K – Juventus K 1:0

Inter K – Juventus K 0:2

Juventus K – Como K 1:1

Juventus K – Arsenal K 1:1

Zurich – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lyon K – Zurich K 4:0

Rapperswil K – Zurich K 0:2

Yerdon K – Zurich K 0:3

Zurich K – Lyon K 0:3

Zurich K – Aarau K 3:0

