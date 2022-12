Hull – Sunderland. Typy, kursy (17.12.2022)

Jeszcze półtora roku temu oba zespoły mierzyły się na poziomie League One. Najpierw Hull, teraz Sunderland wracają do Championship. Kto będzie górą w pojedynku 23. kolejki?

Hull – Sunderland zapowiedź (sobota, 16:00)

Spotkanie ekip, które przecież jeszcze kilka lat temu grały w Premier League. Po latach spotkały się w League One. Teraz ponownie zagrają ze sobą, ale na poziomie Championship. Sunderland na 11. miejscu w tabeli i tylko cztery oczka od baraży o Premier League. Dodatkowo ekipa z północno-wschodniej Anglii świetnie radzi sobie na wyjazdach. Poza Stadium of Light zdobyli 17pkt, co czyni ich czwartym najlepszym wyjazdowiczem w lidze.

Hull tuż nad strefą spadkową – punkt przewagi – i aż dziesięć lokat poniżej Sunderlandu. To jednak tylko pięć punktów różnicy, zatem można się błyskawicznie zbliżyć do górnej części tabeli. Kłopotem dla Hull są domowe mecze. W nich zdobyli ledwie 12pkt w jedenastu grach i są po tym względem trzecim najgorszym zespołem.

Hull – Sunderland kursy bukmacherów

Bukmacher ETOTO przygotował na to spotkanie następujące kursy:

Hull, kurs: 2.55

remis, kurs: 3.20

Sunderland, kurs: 2.80

Hull – Sunderland nasze typy

Stawiamy na wyrównany mecz, w którym padną gole z obu stron.

Hull – Sunderland fakty meczowe

Spotkanie 21. z 11. drużyną Championship. Oba zespoły dzieli tylko 5pkt: 25 do 30 na korzyść gości

Hull jest tuż nad strefą spadkową. Przed tygodniem zremisowało 0:0 z Watfordem

Sunderland aż 17pkt zdobył na wyjazdach, dzięki czemu jest czwartym najlepszym wyjazdowiczem ligi

Ostatni pojedynek tych ekip to kwiecień 2021. Wtedy padł remis 2:2, a spotkanie odbyło się na poziomie League One

