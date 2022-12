Preston – QPR. Typy, kursy (17.12.2022)

Mecz dwóch ekip, które są niemal sąsiadami w tabeli Championship. Preston kontra QPR to starcie szóstej z dziewiątą ekipą ligi. Krótko mówiąc rywalizacja o baraże w walce o Premier League dla obu stron.

Preston – QPR zapowiedź (sobota, 16:00)

Preston North End na szóstym miejscu w tabeli otwiera strefę barażową. To efekt bardzo dobrego punktowania zarówno przed przerwą mundialową, jak i teraz po restarcie. Przed tygodniem 4:1 nad Blackburn na wyjeździe! Wcześniej mieli serie pięciu zwycięstw oraz dwóch porażek na przełomie października i listopada. To wywindowało ich w górnej części tabeli. Przed nimi teraz mecze z niżej notowanymi rywalami, więc warto byłoby zdobyć kolejne punkty i odjechać grupie pościgowej.

Queen’s Park Rangers dopiero na dziewiątym miejscu, ale to efekt ostatniej dyspozycji zespołu. Przed mundialową przerwą cztery porażki i remis. Po przerwie 0:3 z Burnley. Nie najlepiej to wygląda dla stołecznej ekipy. Nadal jednak odległość od najwyższych miejsc w lidze nie jest daleka. Trzy punkty do Preston, które otwiera strefę barażową patrząc od dołu. 10pkt do drugiego Sheffield United to także nie jest dystans, którego nie da się na tym etapie sezonu odrobić. Tylko muszą zacząć grać i punktować, bo ostatnio tylko lecą w dół.

Preston – QPR kursy bukmacherów

Bukmacher ETOTO przygotował na to spotkanie następujące kursy:

Preston, kurs: 2.38

remis, kurs: 3.25

QPR, kurs: 3.00

Preston – QPR nasze typy

Stawiamy na zwycięstwo gospodarzy w tym meczu, w którym oba zespoły trafią do bramki przeciwnika.

Preston – QPR fakty meczowe

Spotkanie szóstej z dziewiątą ekipą Championship. Obie drużyny dzielą trzy punkty: 34 do 31 na korzyść gospodarzy

W meczach z udziałem Preston padają średnio dwie bramki na mecz, w przypadku QPR ta średnia to prawie 2,5 gola

Przed tygodniem oba zespoły wróciły do ligowej rywalizacji: Preston pokonał 4:1 Blackburn, zaś QPR przegrało 0:3 z Burnley

Ostatni mecz tych ekip odbył się w kwietniu ubiegłego roku. Wtedy Preston wygrało 2:1

Inne mecze

