Norwich – Blackburn. Typy, kursy (17.12.2022)

Spotkanie na szczycie Championship na zakończenie soboty. Norwich kontra Blackburn to pojedynek czwartej z trzecią ekipą tabeli. Szykuje się wyrównany pojedynek, chociaż minimalnym faworytem wydają się być gospodarze.

Norwich – Blackburn zapowiedź (sobota, 18:30)

Ciekawy mecz zapowiada się na Carrow Road w sobotni wieczór. Norwich w lepszych nastrojach po ubiegłotygodniowym restarcie ligi. Kanarki pojechały do Walii i pokonały Swansea 1:0. Teraz kolejna wygrana pozwoliłaby na wskoczenie na trzecie miejsce oraz pogoń za uciekającym duetem liderów – Burnley i Sheffield United. W tym momencie odległość do sześć i dziewięć punktów. Niby niedaleko, ale połowa sezonu za nimi, więc czas zacząć zbliżać się do najlepszych ekip, jeśli Norwich na poważnie myśli o bezpośrednim awansie i szybkim powrocie do Premier League.

Blackburn nie może być zadowolone, gdyż przed tygodniem zebrało lanie od Preston 1:4. To było bolesne, bowiem w tabeli domowej są na drugim miejscu i wydawało się, że jeśli punktować, to przede wszystkim na swoim stadionie. Tak się jednak nie stało. Teraz czas na wyjazd i spore kłopoty. Poza domem ledwie 12pkt w jedenastu meczach i dopiero 19. miejsce w tabeli wyjazdowej. Krótko mówiąc zaczynają się schody.

Norwich – Blackburn kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował następujące kursy na ten mecz:

Norwich wygra, kurs: 1.80

Remis, kurs: 3.70

Blackburn wygra, kurs: 4.40

Norwich – Blackburn nasze typy

Stawiamy na wygraną gospodarzy, jednak liczymy na bramki z obu stron.

Nasze typy Norwich 1.80

Obie strzelą 1.90

Norwich – Blackburn fakty meczowe

Spotkanie czwartej z trzecią ekipą Championship. Oba zespoły dzieli punkt: 35 do 36 na korzyść gości

Norwich u siebie zdobyło 18pkt w jedenastu grach. Blackburn poza domem zdobyło 12 “oczek” w jedenastu potyczkach

Przed tygodniem oba zespoły wróciły do gry na boiskach Championship: Norwich wygrało 1:0 ze Swansea, zaś Blackburn poległo 1:4 z Preston

Ostatni pojedynek tych ekip to marzec 2021 i remis 1:1 na Carrow Road

