Burgos – Huesca 🇪🇸 Typy, kursy (18.12.2022)

Jedno z niedzielnych spotka艅 odb臋dzie si臋 u jednej z rewelacji tego sezonu LaLiga2. Niesamowite Burgos podejmuje Huesce. Gospodarze wpadli w ma艂y do艂ek, za艣 go艣cie s膮 艣wie偶o po laniu w derbach Aragonii. Kto b臋dzie g贸r膮 teraz?

Burgos – Huesca zapowied藕 (niedziela, 19:00)

Gospodarze przegrali dwa ostatnie mecze ligowe. Rywalami jednak Granada oraz Eibar, czyli rywale w ligowej czo艂贸wce. Nadal jednak Burgos zajmuje czwarte miejsce w lidze. Co ciekawe we wspomnianych dw贸ch spotkaniach stracili trzy gole, czyli… niemal 1/3 ca艂ego dorobku obronnego. 艁膮cznie w tym sezonie wpad艂o 10 goli w dwudziestu spotkaniach. Niesamowita defensywa, ale niestety sprawia to, 偶e spotkania ekipy z Kastylii i Leon nie nale偶膮 do najciekawszych. Mowa o 28 bramkach na przestrzeni 20. gier, czyli 艣rednia na poziomie 1,4 na 90 minut! Jednak p贸ki jest skuteczne, to nikt si臋 nie czepia.

Huesca dopiero w po艂owie tabeli, gra do艣膰 w kratk臋. Potrafili pokona膰 Andorr臋, ale wcze艣niej przegrali z Eibarem, a ostatnio dostali 0:3 od Zaragozy. To bolesne tym bardziej, 偶e m贸wimy o derbach Aragonii. Jednak Huesca ma ogromny k艂opot na wyjazdach. U siebie 21pkt i trzecie miejsce w tabeli domowej. Poza domem 6pkt i trzecie miejsce… od ko艅ca. Je艣li tego nie poprawi膮, trudno b臋dzie nawet marzy膰 o wskoczeniu do wy偶szych lokat, ni偶 s膮 obecnie – 13. miejsce.

Burgos – Huesca kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Burgos wygra, kurs: 2.40

Remis, kurs: 3.00

Huesca wygra, kurs: 3.40

Burgos – Huesca nasze typy

Stawiamy na wygran膮 gospodarzy bez straty gola. Dla nas najbardziej prawdopodobnym wynikiem jest 1:0.

Nasze typy Burgos wygra do 0 3,30 Zagraj

Zagraj Dok艂adny wynik: 1:0 5,25 Zagraj

Burgos – Huesca fakty meczowe

Spotkanie czwartej z 13. dru偶yn膮 LaLiga2. Obie ekipy dzieli 7pkt: 34 do 27 na korzy艣膰 gospodarzy

Burgos posiada najlepsz膮 defensyw臋 w lidze – 10 goli straconych w 20. meczach

Huesca na wyjazdach zdoby艂a tylko 6pkt w dziesi臋ciu delegacjach i legitymuje si臋 bilansem bramkowym 5:13

W ubieg艂ym sezonie Burgos wygra艂o u siebie 3:1

