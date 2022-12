Finał MŚ: Argentyna – Francja. Kurs 100 na zwycięzcę meczu

Na taki mecz piłkarscy kibice czekali ponad cztery lata. Francja kontra Argentyna. Kylian Mbappe kontrakt Leo Messi. Kto w niedzielę dostąpi zaszczytu tytułowania się mistrzem świata?

Z pewnością więcej do udowodnienia ma Argentyńczyk. Messi jeszcze jakiś czas temu nie odniósł żadnego większego sukcesu z narodową kadrą. Nieco zmieniło się to rok temu po wygranej Copa America. Teraz przyszedł czas jednak na najpoważniejszy test – finał mistrzostw świata. Dla Leo to zapewne ostatni turniej ten rangi, więc jak ma odejść, to najlepiej w glorii chwały.

Mbappe i spółka z kolei znają już smak tego zwycięstwa. W 2018 roku na boiskach w Rosji w finale okazali się lepsi od Chorwacji. Co ciekawe – po drodze udało im się pokonać 4:3 właśnie Argentynę po szalonym spotkaniu obfitującym w wiele bramek.

Tym razem trudno znaleźć faworyta tego meczu. Obie ekipy mają swoje argumenty i nikt nie będzie zdziwiony, jeśli to indywidualne popisy chociażby Messiego czy Mbappe rozstrzygną o końcowym rezultacie.

