Hearts – Kilmarnock 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Typy, kursy (17.12.2022)

W ramach 17. kolejki szkockiej Premiership, pi艂karze Hearts zmierz膮 si臋 z Kilmarnockiem. B臋dzie to starcie pi膮tej ekipy z jedenastym zespo艂em.

Hearts – Kilmarnock zapowied藕 (sobota, 16:00)

Siedem punkt贸w w pi臋ciu ostatnich meczach zdobyli pi艂karze Hearts, kt贸rzy zanotowali dwa zwyci臋stwa, jeden remis i dwie pora偶ki. Wygrane przypadaj膮 na pojedynki z Ross County i Motherwell. Z kolei podzia艂 punkt贸w to starcie z Livingston, a przegrane mecze to potyczki z Celtikiem i Rangersami. Aktualnie Hearts zajmuje pi膮te miejsce i traci dwadzie艣cia jeden punkt贸w do lidera.

Na odleg艂ej, jedenastej lokacie jest ekipa Kilmarnock, kt贸ra z kolei zdoby艂a sze艣膰 oczek w pi臋ciu ostatnich meczach, wygrywaj膮c z Ross County i Hibernian, natomiast przegrywaj膮c z St. Johnstone, Livingston i Dundee Utd.

Hearts – Kilmarnock nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Hearts wygra mecz 1.80 Zagraj!

Zagraj! Hearts powy偶ej 1.5 gola 1.90 Zagraj!

Hearts – Kilmarnock kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Hearts wygra, kurs: 1.80

Remis, kurs: 3.70

Kilmarnock wygra, kurs: 4.50

Hearts – Kilmarnock fakty meczowe

Hearts wygra艂o jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Kilmarnock wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Hearts traci艂o gola

Hearts pi臋膰 ostatnich spotka艅

Almeria – Hearts 1:0

Blackburn – Hearts 4:0

Hearts – Livingston 1:1

Rangers – Hearts 1:0

Hearts – Motherwell 3:2

Kilmarnock pi臋膰 ostatnich spotka艅

Kilmarnock – Hibernian 1:0

Dundee Utd – Kilmarnock 4:0

Kilmarnock – Livingston 2:3

St. Johnstone – Kilmarnock 1:0

Kilmarnock – Ross County 1:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Moreirense – Benfica typy, kursy (17.12.2022)