🇦🇷Argentyna – Francja 🇫🇷 typy, kursy (18.12.2022)

Przed nami wielki fina艂 mundialu. Ju偶 w niedziel臋 Argentyna i Francja powalcz膮 o miano najlepszej dru偶yny 艣wiata. Czy Leo Messi zdo艂a ukoronowa膰 swoj膮 reprezentacyjn膮 karier臋 zdobyciem Pucharu 艢wiata? A mo偶e to Francja zdo艂a obroni膰 tytu艂 wywalczony przed czterema laty w Rosji?

Argentyna – Francja zapowied藕 (niedziela, 16:00)

Reprezentacja Argentyny rozpocz臋艂a tegoroczny mundial od sporej wpadki z Arabi膮 Saudyjsk膮. Wielu pow膮tpiewa艂o w贸wczas w realny potencja艂 ekipy z Ameryki Po艂udniowej, kt贸ra przed turniejem uwa偶ana by艂a za jednego z faworyt贸w do zwyci臋stwa w katarskich mistrzostwach 艣wiata. Kl臋ska z Saudyjczykami szybko posz艂a jednak w niepami臋膰 i w kolejnych starciach Argenty艅czycy pokazali swoje prawdziwe oblicze. Z meczu na mecz zesp贸艂 Lionela Scaloniego stawa艂 si臋 coraz lepszy i jasne sta艂o si臋, 偶e w decyduj膮cych fazach rzeczywi艣cie mo偶e okaza膰 si臋 gro藕ny. Tak te偶 si臋 sta艂o. W p贸艂finale Argenty艅czycy pokonali Chorwat贸w i zapewnili sobie awans do wielkiego fina艂u.

W niedzielnym starciu Messiego i sp贸艂k臋 czeka jednak niezwykle trudne wyzwanie. Francuzi znakomicie prezentuj膮 si臋 na przestrzeni ca艂ego turnieju i pokazuj膮, 偶e sta膰 ich na to, by obroni膰 tytu艂 wywalczony cztery lata temu. O sile zespo艂u stanowi fenomenalny w tym turnieju Kylian Mbappe, ale nie tylko. Francja to przede wszystkim 艣wietnie funkcjonuj膮cy kolektyw, kt贸ry pokaza艂 ju偶, 偶e jest w stanie wygra膰 z ka偶dym. Czy w niedziel臋 uda si臋 pokrzy偶owa膰 plany Leo Messiego?

Argentyna – Francja nasze typy

Spodziewamy si臋 bardzo ciekawego spotkania, jednak s膮dzimy, 偶e w niedziel臋 swoj膮 si艂臋 poka偶e Argentyna i Leo Messi si臋gnie po z艂oty medal mistrzostw 艣wiata.

Argentyna – Francja fakty meczowe

Pora偶ka z Arabi膮 Saudyjsk膮 by艂a dla Argentyny jedyn膮 przegran膮 w przeci膮gu ostatnich 3 lat

Francuzi wygrali 6 z 10 ostatnich spotka艅

Mecz tych dru偶yn na M艢 w 2018 zako艅czy艂 si臋 wynikiem 4:3 dla Francji

Argentyna – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Argentyna – Chorwacja 3:0

Holandia – Argentyna 2:3 (2:2)

Argentyna – Australia 2:1

Polska – Argentyna 0:2

Argentyna – Meksyk 2:0

Francja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Francja – Maroko 2:0

Anglia – Francja 1:2

Francja – Polska 3:1

Tunezja – Francja 1:0

Francja – Dania 2:1

