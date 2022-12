Czas na Ekstraklasę: Powrót już za nieco ponad miesiąc

Piłkarze PKO Bank Polski Ekstraklasy powrócą na boiska już za nieco ponad miesiąc. Pamiętacie jak wygląda rozkład jazdy pierwszej wiosennej kolejki? Poniżej przypominamy jakie atrakcje czekają nas już w ostatni weekend stycznia.

Miedź Legnica – Radomiak Radom

Beniaminek z Legnicy zakończył zmagania w rundzie jesiennej dwoma zwycięstwami. Sześć punktów zdobyte w spotkaniach ze Śląskiem Wrocław oraz Górnikiem Zabrze z pewnością dodało wiary piłkarzom Grzegorza Mokrego i chociaż nadal zajmują oni ostatnie miejsce, to nie złożą broni w walce o ligowy byt. Ich pierwszym rywalem będzie Radomiak, który niedawno stracił swojego podstawowego napastnika, Mauridesa. Brazylijczyk przeniósł się do niemieckiego Sankt Pauli.

Stal Mielec – Lech Poznań

Bez wątpienia jednym z najciekawszych spotkań 18. kolejki będzie spotkanie Stali Mielec z Lechem Poznań. Gospodarze są jedną z rewelacji obecnych rozgrywek i wygrali w pierwszym meczu w Poznaniu 2:0. Tymczasem mistrzowie Polski będą chcieli przełamać złą passę wyjazdowych starć w Mielcu. Przypomnijmy, że od momentu powrotu Stali do Ekstraklasy, Kolejorz ani razu nie wygrał przy Solskiego.

Warta Poznań – Raków Częstochowa

Raków Częstochowa rozpocznie rundę wiosenną z dużą, bo aż dziewięciopunktową przewagą nad Legią Warszawa. W swoim pierwszym spotkaniu rundy wiosennej piłkarze Marka Papszuna będą rywalizować z Wartą Poznań. Zieloni okupują spokojne miejsce w środku tabeli mając w dorobku dwadzieścia pięć punktów. Podczas zbliżającej się rundy Warta będzie chciała dopełnić swojego celu, czyli zagwarantować sobie dość spokojne utrzymanie.

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin

Szlagierowo zapowiada się spotkanie Widzewa Łódź z Pogonią Szczecin, czyli zespołów z miejsc trzy oraz cztery, które do tej pory zgromadził po dwadzieścia dziewięć oczek. W przypadku gospodarzy wszystkich zapewne będzie zastanawiać czy piłkarze Janusza Niedźwiedzia będą w stanie utrzymać doskonałą formę i miejsce w ligowej czołówce. Z kolei Pogoń, po odpadnięciu z Pucharu Polski, musi wierzyć, że uda się uratować sezon poprzez zajęcie dobrego miejsca w Ekstraklasie.

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin

Sobotnie granie w PKO Ekstraklasie zakończy derbowe spotkanie pomiędzy Śląskiem Wrocław a Zagłębiem Lubin. Pierwszy mecz obu drużyn zakończył się nudnym remisem 0:0. Każdy z nas życzyłby sobie takich derbów, jakie mogliśmy oglądać we Wrocławiu podczas sezonu 2019/20 – wówczas padł wynik 4:4. Jak będzie tym razem?

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok

Spotkanie Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok śmiało będzie można nazywać starciem dwóch zespołów, które zawiodły oczekiwania swoich kibiców podczas rundy jesiennej. Gliwiczanie zakończyli rok w strefie spadkowej mając na koncie jedynie szesnaście punktów, z kolei Jagiellonia zgromadziła zaledwie dwa oczka więcej. Kto lepiej rozpocznie rundę rewanżową?

Legia Warszawa – Korona Kielce

Mecz w Warszawie bez wątpienia będzie miał bezsprzecznego faworyta. Legia, która zajmuje drugie miejsce w tabeli, zagra z drugą od końca Koroną Kielce. Stołeczni rozgrywają do tej pory bardzo dobry sezon, a przed własną publicznością pozostają niepokonani. Z kolei w Kielcach nadal liczą, że uda się uratować ekstraklasowy byt. Przed startem rundy wiosennej strata Scyzoryków do bezpiecznej lokaty wynosi cztery punkty.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock

Podopieczni Marcina Kaczmarka rzutem na taśmę zapewnili sobie spędzenie zimowej przerwy ponad kreską. W rundzie wiosennej gdańszczanie będą chcieli pójść za ciosem i zakończyć sezon co najmniej w środku tabeli. Ich pierwszym rywalem będzie Wisła Płock, która zakończyła 2022 rok na piątej pozycji i ma nadzieję, że skutecznie włączy się do walki o europejskie puchary. Dodatkowym smaczkiem tego starcia powinna być wspominana osoba trenera Lechistów, Marcina Kaczmarka, który w przeszłości pracował dla Nafciarzy, a jego nieoczekiwane rozstanie z klubem do dzisiaj pozostaje niewyjaśnione.

Cracovia – Górnik Zabrze

18. kolejkę Ekstraklasy zakończy nam poniedziałkowe spotkanie Cracovii z Górnikiem Zabrze. W trakcie rundy jesiennej obie drużyny nie potrafiły ustabilizować swojej formy. Pasy zakończył zmagania na ósmej lokacie, z kolei Górnik okupuje na ten moment dwunaste miejsce. Zarówno jedni i drudzy będą chcieli poprawić swój wynik i włączyć się do walki o czołowe pozycje.