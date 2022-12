Cluj – Hermannstadt 🇷🇴 Typy, kursy (20.12.2022)

Zako艅czenie 21. kolejki w lidze rumu艅skiej. Cluj wygrywaj膮c wtorkowe spotkanie wskakuje na pozycje lidera. Stawka zatem spora, a motywacja jeszcze wi臋ksza. Czy FC Hermannstadt postawi si臋 wiceliderowi?

Cluj – Hermannstadt zapowied藕 (wtorek, 19:00)

To ostatnia kolejka w tym roku, a zatem motywacja, by przez miesi膮c by膰 liderem ligi rumu艅skiej musi by膰 du偶a. Tym bardziej 偶e pierwsza kolejka w 2023 roku to spotkanie z aktualnym liderem Farulem Constant膮. Kr贸tko m贸wi膮c powod贸w, by wygra膰 dla gospodarzy jest du偶o. Cluj w dobrej dyspozycji, bowiem nie przegra艂 dziewi臋ciu kolejnych spotka艅 na krajowym podw贸rku, licz膮c wszystkie rozgrywki. Warto doda膰, 偶e ca艂kiem niedawno – 30 listopada – ogra艂 najbli偶szego rywala 3:2 na wyje藕dzie, gdy odrabiali zaleg艂o艣ci z pocz膮tku sezonu. Teraz u siebie powinno by膰 艂atwiej. Tam zdobywaj膮 艣rednio 2,4pkt na mecz!

FC Hermannstadt na si贸dmym miejscu, wi臋c nie m贸wimy o “og贸rkach”. Jednak przy najbli偶szym rywalu wygl膮daj膮 blado, co oczywiste. Dla nich te偶 cel w tym meczu jest jasny – wygra膰 i wskoczy膰 do sz贸stki, czyli grupy mistrzowskiej na koniec sezonu. Do ko艅ca fazy zasadniczej coraz mniej mecz贸w, wi臋c trzeba trzyma膰 dystans, tym bardziej 偶e pozosta艂e ekipy maj膮 kilka punkt贸w przewagi. Forma? Wydaje si臋 by膰 dobra, skoro przed tygodniem rozbili lidera u siebie 4:0!

Cluj – Hermannstadt kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Cluj wygra, kurs: 1.60

Remis, kurs: 3.60

Hermannstadt wygra, kurs: 5.70

Cluj – Hermannstadt nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo gospodarzy, kt贸rzy w ten spos贸b wskocz膮 na pozycje lidera.

Nasze typy Cluj 1.60 Zagraj

Zagraj Cluj wygra do 0 2.17 Zagraj

Cluj – Hermannstadt fakty meczowe

Spotkanie drugiego z si贸dmym zespo艂em ligi rumu艅skiej. Obie ekipy dzieli 14pkt r贸偶nicy: 44 do 30 na korzy艣膰 gospodarzy

Cluj u siebie zdoby艂o 24pkt, bilans: 8-0-2 i bramki: 34:18

Hermannstadt na wyjazdach ma 14pkt w dziesi臋ciu meczach i bramki 9:9

Gospodarze w przypadku wygranej wskocz膮 na pozycje lidera ligi

Obie ekipy spotka艂y si臋 30 listopada, wtedy Cluj wygra艂 3:2 na wyje藕dzie

