Guillermo Ochoa wraca do europejskiej piłki. Dogadał się z nowym zespołem!

Guillermo Ochoa ponownie dał o sobie znać. 37-latek wziął udział w mistrzostwach świata w Katarze i wystąpił m.in. w meczu z Polską, broniąc rzut karny wykonywany przez Roberta Lewandowskiego. Meksykański golkiper kończy swoją przygodę z Club America. Według ostatnich doniesień mediów, Ochoa dogadał się z nowym klubem i podpisze krótkoterminowy kontrakt z Salernitaną.

Ochoa trafił do Europy w lipcu 2011 roku, zasilając zespół AC Ajaccio. Po trzech latach pobytu we francuskiej ekipy, Meksykanin przeniósł się do Malaga CF, a następnie trafił do Granady. W lipcu 2017 roku, golkiper trafił do Standard Liege, gdzie spędził dwa sezonu.

Ostatnie lata Guillermo Ochoa reprezentował barwy Club America. Kontrakt 37-latka z tym klubem obowiązuje do końca roku i już wiadomo, iż Ochoa nie przedłuży umowy.

Guillermo Ochoa trafi do Salernitany

Jak informuje bowiem Fabrizio Romano, Guillermo Ochoa doszedł do porozumienia z Salernitaną w sprawie krótkoterminowego kontraktu. Według wspominanego źródła, umowa będzie obowiązywać do końca czerwca 2023 roku. Salernitana to aktualnie dwunastu zespół Serie A. Od początku sezonu, pierwszym golkiperem zespół był Luigi Sepe.