Como – Cittadella 🇮🇹 Typy, kursy (26.12.2022)

Drugi dzie艅 艣wi膮t to nie tylko Boxing Day w Anglii. To tak偶e kolejka ligowa w Serie B. Como kontra Cittadella to spotkanie na dole tabeli. Kto b臋dzie g贸r膮 w tym starciu?

Como – Cittadella zapowied藕 (poniedzia艂ek, 15:00)

Gospodarze daleko w tabeli, ale co ciekawe w ostatnich siedmiu grach tylko raz przegrali. Szkopu艂 w tym, 偶e dwukrotnie wygrywali, a pozosta艂e gry to remisy. Do niedawna mieli jeszcze serie czterech remis贸w z rz臋du. Potem pora偶ka i wygrana. Wydaje si臋, 偶e lepiej jednak i艣膰 takim systemem jak ostatnio, w贸wczas na ka偶dych dw贸ch spotkaniach zdobywa si臋 punkt wi臋cej. Teraz rywal z do艂u tabeli, podobnie jak oni, wi臋c obowi膮zkowo musz膮 wygra膰. Pora偶ka mo偶e oznacza膰 zako艅czenie roku nie w strefie bara偶owej, ale w strefie spadkowej!

Cittadella w艂a艣nie otwiera 贸w stref臋 spadkow膮. Po niez艂ej serii, gdzie troch臋 zapunktowali, ostatnio przyszed艂 moment, w kt贸rym seryjnie przegrywaj膮. Trzy ostatnie mecze to zero strzelonych goli i zero punkt贸w zdobytych. Nie wydaje si臋, by ten stan mia艂 si臋 jako艣 nagle zmieni膰 w ostatnim tegorocznym spotkaniu.

Como – Cittadella kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Como, kurs: 2.38

remis, kurs: 3.05

Cittadella, kurs: 3.15

Como – Cittadella nasze typy

Stawiamy na gospodarzy, a przy okazji raczej na niski wynik w poniedzia艂kowym spotkaniu.

Nasze typy Como 2.38 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2,5 bramki 1.60 Zagraj

Como – Cittadella fakty meczowe

Spotkanie 17. z 18. dru偶yn膮 Serie B. Oba zespo艂y maj膮 po 19pkt

Como u siebie zdoby艂o 12pkt w dziewi臋ciu grach i ma bilans bramkowy na poziomie 9:10

Cittadella na wyjazdach zdoby艂a 9pkt w dziewi臋ciu grach, bramki 6:10

Ostatni mecz na tym stadionie odby艂 si臋 w ubieg艂ym sezonie. W贸wczas Cittadella wygra艂a 2:1

