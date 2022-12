Watford – Millwall. Typy, kursy (26.12.2022)

Pierwszy mecz w Boxing Day jeśli chodzi Championship. Watford podejmuje Millwall i to Szerszenie będą faworytem na swoim obiekcie. Dla nich to rywalizacja o powrót do Premier League. Czy tym meczem zrobią kolejny krok w tym kierunku?

Watford – Millwall zapowiedź (poniedziałek, 13:00)

Poprzedni sezon nie był udany dla gospodarzy. W końcu spadli z Premier League. Teraz jednak chcieliby błyskawicznie wrócić na najwyższy poziom. Na ten moment zajmują czwarte miejsce, więc są na dobrej drodze w tym kierunku. Póki co miejsce w strefie barażowej oraz siedem punktów straty do drugiego Sheffield i tylko trzy oczka nad siódmym Preston. Lekko nie jest, ale nieźle weszli w rozgrywki po ich restarcie. 0:0 z Hull, a ostatnio 2:0 z Huddersfield. Teraz zapewne chcieliby przedłużyć serię bez straty gola, co dałoby duże szansę na wygraną z Millwall.

Millwall z kolei wprost odwrotnie po restarcie. Najpierw 0:3 z Sunderlandem, a ostatnio 1:1 na The Den z Wigan. Nie najlepiej weszli w grudzień. Zwłaszcza mogą żałować drugiego meczu, bowiem są jednym z najbardziej jednowymiarowych zespołów. U siebie 23pkt, na wyjeździe ledwie 9 “oczek”. Jeśli nie będą wygrywać w domu, raczej trudno im będzie doskoczyć do ekip, które są w strefie barażowej, mimo że to dzisiaj tylko dwa punkty straty.

Watford – Millwall kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował następujące kursy na ten mecz:

Watford wygra, kurs: 2.05

Remis, kurs: 3.30

Millwall wygra, kurs: 3.80

Watford – Millwall nasze typy

Stawiamy na wyraźne zwycięstwo gospodarzy.

Nasze typy Watford 2.05 Zagraj

Zagraj Watford wygra do zera 3.20 Zagraj

Watford – Millwall fakty meczowe

Spotkanie czwartej z dziewiąta ekipą Championship. Oba zespoły dzieli pięć punktów: 37 do 32 na korzyść gospodarzy

Watford po restarcie rozgrywek zdobył 4pkt i nie stracił gola. Millwall zdobyło tylko jedno oczko i strzeliło jednego gola

Watford u siebie zdobył 20pkt w jedenastu grach

Millwall u siebie zgarnął 23pkt, a na wyjazdach ledwie 9

W październiku Millwall ograli u siebie Watford 3:0 po hat-tricku Toma Bradshawa. Co ciekawe wtedy Walijczyk strzelił trzy z czterech wszystkich goli w tym sezonie

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Arsenal – West Ham (poniedziałek)