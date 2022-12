Arsenal – West Ham. Typy, kursy (26.12.2022)

Ostatni mecz w Boxing Day i derby Londynu czekają nas na Emirates. Liderujący Arsenal podejmuje słabo spisujący się West Ham. To będzie sentymentalna podróż dla Łukasza Fabiańskiego, który trochę spędził czasu u Kanonierów.

Arsenal – West Ham zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Kanonierzy byli chyba najbardziej “poszkodowanym” zespołem przez termin mundialu. Znakomita forma jesienią sprawiła, że szkoda im było się żegnać na ponad miesiąc z Premier League. W lidze kapitalny bilans: 12-1-1 robi ogromne wrażenie. Do tego u siebie na Emirates wygrali wszystkie sześć gier. To naprawdę niesamowite wyniki, jak na to, co się działo w ostatnich latach z Arsenalem. Teraz jednak Mikel Arteta i spółka potrafili odjechać pozostałym drużynom. Pięć “oczek” nad Manchesterem City to i dużo, i mało. Na pewno jednak od samego początku, po restarcie, muszą ruszyć z wygranymi. Derby z West Hamem to idealna okazja, patrząc na tegosezonową dyspozycje Młotów.

West Ham dopiero na 16. miejscu i ledwie punkt nad strefą spadkową. To bardzo słaby wynik, jak na zespół, który w ostatnich latach był bliżej walki o Ligę Mistrzów, aniżeli o utrzymanie, jak jest teraz. Do tego katastrofalna postawa na wyjazdach. Poza Stadionem Olimpijskim zdobyli ledwie 4pkt i strzelili w siedmiu grach tylko trzy gole. Pod tym względem, tylko Nottingham Forest jest gorsze.

Arsenal – West Ham fakty meczowe

Pierwsza kolejka po przerwie w rozgrywkach, związanej z mundialem w Katarze

Spotkanie lidera z 16. drużyną ligi. Oba zespoły dzielą 23pkt: 37 do 24 na korzyść gospodarzy

Arsenal w tym sezonie stracił tylko pięć punktów. Ma bilans 12-1-1 oraz bramki 33:11

Gospodarze wygrali wszystkie sześć domowych gier

West Ham poza domem zdobył tylko cztery punkty w siedmiu meczach i ma bilans bramkowy: 3:7

W ubiegłym sezonie Arsenal dwukrotnie ograł Młoty: 2:0 u siebie i 2:1 na wyjeździe

