Metz – Niort 🇫🇷 typy, kursy (26.12.2022)

W poniedzia艂ek dojdzie do ciekawego starcia na zapleczu francuskiej Ligue 1. Metz podejmie na w艂asnym terenie zesp贸艂 Niort.聽

Metz – Niort zapowied藕 (poniedzia艂ek, 21:00)

Po rozegraniu pi臋tnastu spotka艅 Metz ma na swoim koncie 21 punkt贸w, a w poprzednich dw贸ch spotkaniach dopisali do swojego konta dwa komplety oczek. Dla gospodarzy poniedzia艂kowego spotkania wygl膮da to coraz lepiej i kolejne zwyci臋stwo mo偶e znacznie przybli偶y膰 Metz do 艣cis艂ej czo艂贸wki.

Znacznie gorzej prezentuje si臋 sytuacja Niort, kt贸re, pomimo zwyci臋stwa i remisu, kt贸re uda艂o si臋 zapisa膰 na swoim koncie na przestrzeni trzech ostatnich spotka艅, nadal zajmuje miejsce w strefie spadkowej. Do bezpiecznego szesnastego miejsce go艣ciom brakuje dok艂adnie trzech punkt贸w, jednak rywalizacja na dole tabeli jest niezwykle zaci臋ta.

Metz – Niort nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e po zwyci臋stwo si臋gn膮 gospodarze.

Nasze typy Metz 1.75 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.75 Zagraj

Metz – Niort kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Metz, kurs: 1.75

remis, kurs: 3.60

wygrana Niort, kurs: 4.75

Metz – Niort fakty meczowe

Niort przegrali tylko jedno z trzech ostatnich spotka艅

Metz wygra艂 swoje dwa ostatnie ligowe spotkania

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Metz 3:0

Metz – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Metz – Elversberg 2:1

Metz – Groningen 2:3

Genk – Metz 2:3

Metz – Auxerre 1:5

Epinal – Metz 0:1

Niort – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Niort – Bordeaux 5:3

Angers – Niort 0:1

Estrela – Niort 1:2

Bergerac – Niort 0:1 (0:0)

Niort – Nimes 1:1

