Oficjalnie: Czesław Michniewicz nie będzie selekcjonerem reprezentacji Polski

Długo trwało przeciąganie liny, ale właśnie się skończyło. Czesław Michniewicz wraz z końcem roku przestanie być selekcjonerem reprezentacji Polski. Taki komunikat przedstawił dzisiaj Polski Związek Piłki Nożnej. PZPN nie podał jeszcze nazwiska następcy.

To jednak nie wyniki, a cała otoczka sprawiła, że PZPN szuka kolejnego selekcjonera. Czesław Michniewicz zrobił swoje. Najpierw awansował na mundial do Kataru. Potem utrzymał zespół w najwyższej dywizji Ligi Narodów, a na koniec dotarł do 1/8 finału mundialu. Jednak zrobił to w paskudnym stylu. Na reprezentację Polski nie dało się patrzeć. Jednak to nie było gwoździem do trumny odchodzącego selekcjonera. Największym kłopotem były relacje w kadrze i związku.

[KOMUNIKAT]

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem 31 grudnia 2022 roku Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski.

Więcej. ⤵️ — PZPN (@pzpn_pl) December 22, 2022

Mowa chociażby o aferze premiowej, która poróżniła całą piłkarską Polskę. Ponadto złe relacje z rzecznikiem kadry Jakubem Kwiatkowskim oraz niejasne kwestie pomiędzy nim a piłkarzami. To wszystko w połączeniu z nie najlepszymi relacjami na linii selekcjoner – PZPN sprawiło, że od kilku dni raczej było jasne odejście trenera. Czesław Michniewicz zatem nie wytrwał pełnego roku na stanowisku, mimo że spełnił wszystkie postawione przed nim cele.