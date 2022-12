Bukmacher Noblebet startuje z promocją, w której za rejestrację możemy otrzymać dodatkowy bonus bez depozytu w wysokości 20 PLN.

Promocja trwa od niedzieli 25 grudnia godziny 10:00 do wtorku 27 grudnia godziny 23:59. W tym czasie rozgrywane będą m.in. mecze Premier League, dlatego jest to całkiem dobra okazja, by skorzystać z promocji.

Bonus bez depozytu 20 PLN w Noblebet

Jak możemy skorzystać z oferty?

Załóż konto z tym linkiem i zaloguj się na stronie Noblebet. Wejdź w zakładkę MOJE KONTO i wybierz z listy po prawej stronie KOD PROMOCYJNY Wpisz kod: NOBLE20 i odbierz bonus z mnożnikiem (1PLN x20). Pamiętaj musisz zrobić 1-krotny obrót bonusem po kursie min. 1.85, aby móc go wypłacić. Przy pierwszej wpłacie zaznacz “BONUS POWITALNY 500 PLN” a otrzymasz klasyczny bonus 100%, aż do 500 PLN.

Jeśli nie masz konta w Noblebet zarejestruj się z tym linkiem lub kodem VIPER i skorzystaj z bonusu powitalnego.