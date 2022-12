Pierwszy zimowy “transfer” Rakowa. Kapitan zostaje w klubie!

W ostatnich tygodniach sporo się mówiło o potencjalnym odejściu kapitana Rakowa. Fran Tudor miałby trafić do Bundesligi. Jednak wczoraj lider Ekstraklasy uspokoił swoich kibiców. Chorwat przedłużył kontrakt i zostaje pod Jasną Górą!

Trzy lata spędził Fran Tudor pod jasną Górą i będą kolejne. Wczoraj Raków poinformował o przedłużeniu umowy do 2027 roku z jedną ze swoich gwiazd. To kapitalny prezent gwiazdkowy dla fanów ekipy z Limanowskiego. Chorwat to nie tylko jeden z najlepszych piłkarzy lidera Ekstraklasy. To jednocześnie kapitan i kluczowa postać w talii Marka Papszuna.

Bez Tudora ani rusz

Fran Tudor to jeden z tych zawodników, który wg Marka Papszuna nie musiał się w ogóle przystosowywać do specyficznego modelu gry częstochowskiego klubu. Jego świadomość taktyczna była i jest na najwyższym poziomie w lidze. Wyjściową pozycją dla Chorwata jest prawe wahadło, a raczej skrzydło, jak to bywa w nomenklaturze Papszuna. Jednak ze względu na swoją uniwersalność może grać jako prawy-środkowy obrońca.

Jak do tej pory Fran Tudor rozegrał 118 meczów w barwach aktualnego lidera Ekstraklasy. W tym czasie dwukrotnie sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski. Dwukrotnie także był wicemistrzem kraju. Nie ma wątpliwości, że w tym sezonie cel jest jeden – pierwsze mistrzostwo w historii.