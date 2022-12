Ascoli – Reggina 🇮🇹 Typy, kursy (26.12.2022)

Ciekawie zapowiada si臋 jedno ze spotka艅 poniedzia艂kowych w Serie B. Wicelider Reggina przyje偶d偶a do Ascoli. Faworytem nieznacznym go艣cie, kt贸rzy chcieliby wskoczy膰 na pozycje lidera. Czy im si臋 to uda na zako艅czenie 艣wi膮t?

Ascoli – Reggina zapowied藕 (poniedzia艂ek, 15:00)

Gospodarze s膮 na dziewi膮tym miejscu, czyli tu偶 za stref膮 play-off贸w do walki o Serie A. Trac膮 jednak niewiele – punkt od pi膮tej Pisy. Do najbli偶szego przeciwnika to ju偶 osiem oczek, a warto przypomnie膰, 偶e Reggina w tym momencie jest na miejscu gwarantuj膮cym bezpo艣redni awans. K艂opotem Ascoli s膮 mecze domowe. Na w艂asnym obiekcie zdobyli zaledwie 10 z 25 punkt贸w, czyli r贸wne 40%. Forma? W ostatnich tygodniach nie najlepsza. Po wygranych z Cagliari i Venezi膮, zanotowali a偶 cztery remisy, jedno zwyci臋stwo – ostatnio – i dwie pora偶ki.

Reggina na pozycji wicelidera i gra podobnie u siebie, jak i na wyjazdach. W ostatnich tygodniach jedynie pora偶ka 0:3 z Frosinone musia艂a popsu膰 nastroje. Mowa przecie偶 o aktualnym liderze ligowym. Poza tym cztery wygrane i trzy remisy. Przy wi臋kszej regularno艣ci w wygrywaniu s膮 w stanie szybko wr贸ci膰 na pozycje lidera Serie B w niedalekiej przysz艂o艣ci.

Ascoli – Reggina kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Ascoli wygra, kurs: 2.80

Remis, kurs: 3.00

Reggina wygra, kurs: 2.75

Ascoli – Reggina nasze typy

Stawiamy na bramkowy remis w 艣wi膮teczny poniedzia艂ek.

Nasze typy Obie strzel膮 1.95

Remis 3.00

Ascoli – Reggina fakty meczowe

Spotkanie 9. z drug膮 dru偶yn膮 Serie B. Oba zespo艂y dzieli 8pkt: 25 do 33 na korzy艣膰 go艣ci

Ascoli u siebie zdoby艂o tylko 10pkt w dziewi臋ciu meczach i maj膮 bilans bramkowy 10:12

Reggina poza domem zgarn臋艂a 16pkt w dziewi臋ciu grach i ma bramki na poziomie 10:7

Ostatni mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 wygran膮 Ascoli 2:0

