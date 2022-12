Sochaux – Rodez 🇫🇷 Typy, kursy (26.12.2022)

Jedno z ostatnich poniedzia艂kowych spotka艅 w Ligue 2. Gospodarze walcz膮 o awans, a raczej powr贸t do Ligue 2. Sochaux chce pokona膰 Rodez, kt贸ry walczy o utrzymanie na drugim poziomie ligowym. Czy to b臋dzie pojedynek do jednej bramki?

Sochaux – Rodez zapowied藕 (poniedzia艂ek, 21:00)

Ekipa z miasta Pegueota jest na trzecim miejscu w lidze. Przed nimi jedynie Le Havre oraz Bordeaux. Podobnie, jak tamte ekipy, r贸wnie偶 Sochaux chce wr贸ci膰 na najwy偶szy poziom ligowy. P贸ki co brakuje tylko punktu do wicelidera z Bordeaux. Dobrym prognostykiem przed najbli偶szym meczem jest postawa gospodarzy u siebie. Sochaux w domu zdoby艂o 17pkt w o艣miu meczach i pod tym wzgl臋dem s膮 najlepszym zespo艂em w lidze. Pi臋膰 zwyci臋stw, dwa remisy i zaledwie jedna pora偶ka oraz bramki 15:6 – to bilans trzeciej ekipy Ligue 2.

Rodez w strefie spadkowej i w tym momencie na kursie w kierunku National. 15pkt to jednak nie najgorsza sytuacja, bo do 13. Quevilly trac膮 zaledwie trzy oczka, a zatem jeden mecz. Warto doda膰, 偶e Rodez prawdziwe k艂opoty ma… w domu. U siebie tylko trzy punkty, a na wyjazdach kapitalna postawa. Osiem mecz贸w i a偶 12 punkt贸w, to daje miano trzeciego najlepszego wyjazdowicza w lidze! Je艣li to si臋 uda podtrzyma膰 w najbli偶szy poniedzia艂ek, to by znaczy艂o, 偶e potrafi膮 z ka偶dym zrobi膰 porz膮dek graj膮c poza domem.

Sochaux – Rodez kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Sochaux wygra, kurs: 1.60

Remis, kurs: 4.40

Rodez wygra, kurs: 5.75

Sochaux – Rodez nasze typy

Stawiamy na wygran膮 gospodarzy. W tym meczu liczymy na przynajmniej trzy gole, by膰 mo偶e z udzia艂em go艣ci.

Nasze typy Sochaux 1.60 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1.95 Zagraj

Sochaux – Rodez fakty meczowe

Spotkanie trzeciej z 18. dru偶yn膮 Ligue 2. Oba zespo艂y dzieli 12pkt: 27 do 15 na korzy艣膰 gospodarzy

Sochaux to najlepszy zesp贸艂 u siebie w lidze: 8 mecz贸w i 17pkt, 15:6 w bramkach

Rodez 12 z 15 punkt贸w zdoby艂o na wyje藕dzie. Poza domem s膮 trzecim najlepszym zespo艂em w lidze

W ubieg艂ym sezonie Sochaux wygra艂o 2:0 u siebie

