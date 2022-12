Auxerre – Monaco 🇫🇷 Typy, kursy (28.12.2022)

艢roda to dzie艅 powrotu Ligue 1. W艣r贸d wracaj膮cych m.in. Monaco, kt贸re jest w pogoni za czo艂贸wk膮 ligi. Na restart rozgrywek pojad膮 do Auxerre na mecz z beniaminkiem ligi. Czy go艣cie wygraj膮 b臋d膮c faworytem?

Auxerre – Monaco zapowied藕 (艣roda, 17:00)

Po wielu latach Auxerre wr贸ci艂o do Ligue 1. Jednak p贸ki co jest na miejscu 17. i otwiera stref臋 spadkow膮. Ekipa z Burgundii nie chcia艂aby tak szybko wraca膰 na drugi poziom rozgrywkowy, ale z tak nieszczeln膮 defensyw膮, to mo偶e by膰 problematyczne. W tym momencie stracili 31 goli, podobnie jak Troyes, a tylko Angers jest gorsze – 34 sztuki. Na szcz臋艣cie dla Auxerre zdecydowana wi臋kszo艣膰 przypada na mecze wyjazdowe – 22 gole stracone poza domem. Na l’Abbe Deschamps jest nie藕le, ale jak wida膰 nie wystarcza to do bezpiecznej pozycji.

Monaco na sz贸stej pozycji, punkt za rewelacyjnym Lorient. Jednak celem jest dotrze膰 przynajmniej do trzeciego Rennes – 4 oczka straty w tym momencie – i wr贸ci膰 do Ligi Mistrz贸w po kilku latach. Nikt nie m贸wi o czym艣 wi臋cej, bo w tym momencie powt贸rzenie mistrzowskich sezon贸w jest po prostu niemo偶liwe, przy takiej mocy PSG. Jednak Monaco mo偶e by膰 zadowolone z jednego聽 faktu – gry na wyje藕dzie. Do tej pory 16pkt w siedmiu grach, to druga lokata w tabeli wyjazdowej. Tylko oni oraz PSG i Marsylia maj膮 艣redni膮 przynajmniej dw贸ch punkt贸w na mecz w delegacjach.

Auxerre – Monaco kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Auxerre wygra, kurs: 4.40

Remis, kurs: 3.90

Monaco wygra, kurs: 1.80

Auxerre – Monaco nasze typy

Stawiamy na wygran膮 go艣ci, a w meczu zobaczymy przynajmniej trzy gole.

Nasze typy Monaco 1.80 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1.75 Zagraj

Auxerre – Monaco fakty meczowe

Spotkanie 17. z sz贸st膮 ekip膮 Ligue 1. Obie dru偶yny dzieli 14pkt: 13 do 27 na korzy艣膰 go艣ci

Monaco to drugi najlepszy wyjazdowicz ligi – 16pkt w siedmiu meczach i bramki 14:6

Auxerre u siebie zdoby艂o 9pkt w siedmiu meczach, bramki 7:9

Ostatni pojedynek tych ekip to rok 2013 i wygrana Monaco 2:0 w Ligue 2

