QPR – Luton. Typy, kursy (29.12.2022)

Można powiedzieć, że to derby Londynu otworzą piątkowe granie w Championship. QPR podejmuje Luton w meczu ekip, które dzieli kilka pozycji i ledwie dwa punkty w ligowej tabeli. Niezwykle trudno wskazać faworyta tej potyczki.

QPR – Luton zapowiedź (czwartek, 19:00)

W średniej dyspozycji jest QPR po powrocie do gry w grudniu. Była bolesna porażka 0:3 z Burnley, ale potem pokonali Preston 1:0 oraz zremisowali bezbramkowo z Cardiff. Rywale z różnych miejsc w tabeli, to i wyniki kompletnie różne. Teraz czas na ekipę na zbliżonym poziomie i o zbliżonym potencjale. W końcu Luton jest pięć miejsc za nimi, ale tylko dwa oczka straci do najbliższego rywala. Ścisk w tabeli jest taki, że gospodarze mają trzy punkty przewagi nad będącym dziewięć(!) miejsc niżej Reading. Jednocześnie tracą tylko dwa punkty do czwartego Watfordu.

Luton Town grało w grudniu tylko dwukrotnie. Najpierw porażka 1:2 z Boro, teraz cenna wygrana 2:1 nad teoretycznie mocniejszym Norwich. Jednak małym kłopotem tego zespołu są… czerwone kartki. Oba spotkania kończyli w osłabieniu. Paradoks polega jednak na tym, że w pierwszym spotkaniu stracili gola w osłabieniu, a w drugim… strzelili na wagę zwycięstwa.

QPR – Luton kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował następujące kursy na ten mecz:

QPR wygra, kurs: 2.25

Remis, kurs: 3.40

Luton wygra, kurs: 3.25

QPR – Luton nasze typy

Stawiamy na remis w piątkowym meczu. Próbujemy także dokładnego wyniku – 1:1.

Nasze typy Remis 3.40

Dokładny wynik: 1:1 6.00

QPR – Luton fakty meczowe

Spotkanie siódmej z 12. drużyną Championship. Obie ekipy dzielą dwa punkty: 35 do 33 na korzyść gospodarzy

QPR u siebie zdobyło 17pkt w jedenastu meczach, czyli dokładnie tyle samo, ile Luton poza domem

W październiku Luton wygrał 3:1 u siebie

