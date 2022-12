Turniej Czterech Skoczni – promocje, typy, kursy

Dawid Kubacki bez wątpienia jest jednym z faworytów do zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni. Polak prowadzi aktualnie w Pucharze Świata i nic dziwnego, że to w nim widzi się potencjalnego zwycięzcę tych prestiżowych zawodów. Czy 32-latek stanie na wysokości zadania?

Kubacki ma dobre wspomnienia z tego turnieju. Trzy lata temu polski skoczek wygrał cały turniej, a rok później zajął trzecie miejsce tuż za Karlem Geigerem i Kamilem Stochem. Tym razem to nie Kamil, a właśnie Dawid jest faworytem do końcowego sukcesu.

Turniej Czterech Skoczni – typy

Jak co r0ku, tuż przed turniejem mamy kilku faworytów do zwycięstwa. Tym razem jest to Dawid Kubacki, a tuż za nim bukmacherzy umieścili Laniska, Graneruda, Krafta oraz Żyłę. Poniekąd tylko dwóch Polaków tak naprawdę ma powalczyć o zwycięstwo w całym turnieju, choć polscy kibice nie zapominają o Stochu, który ma na koncie już trzy zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni. Jednak obecna forma skoczka z Zakopanem nie powala i trudno będzie mu doskoczyć do czołówki .

