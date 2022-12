Manchester City – Everton. Typy, kursy (31.12.2022)

Dla obu drużyn to ostatni mecz w 2022 roku. Manchester City chce zamknąć rok zwycięstwem i drugim miejscem w tabeli, goniąc Arsenal. Everton tuż nad strefą spadkową, więc chciałby uniknąć wpadnięcia tam na koniec roku. Zdecydowanym faworytem oczywiście ekipa Pepa Guardioli.

Manchester City – Everton zapowiedź (sobota, 16:00)

Manchester City może być zadowolony z powrotu do gry po mundialu. Najpierw ograli 3:2 Liverpool w EFL Cup, a kilka dni temu pokonali Leeds w meczu ligowym. To pozwoliło im wrócić na pozycje wicelidera, po chwilowym wyprzedzeniu przez Newcastle. Należy jednak pamiętać, że nadal pięć punktów przewagi nad ekipą Guardioli ma Arsenal. Celem jest pogoń za liderem i doścignięcie go jak najszybciej to możliwe. W końcu już Citizens muszą grać na kilku frontach. Trzy w kraju i niedługo powrót na czwarty front, czyli Ligę Mistrzów.

Drużyna Franka Lamparda nie może być zadowolona z powrotu do grania w lidze. Porażka 1:2 z Wolves oznacza, że Wilki w tym momencie tracą zaledwie punkt do Evertonu, który znalazł się tuż nad strefą spadkową. Przy złym układzie wyników z najbliższej kolejki, może się okazać, że The Toffees spadną nawet na ostatnią lokatę na koniec 2022 roku. Porażka na Etihad raczej jest wkalkulowana, a pozostałe wyniki już nie są w rękach liverpoolczyków.

Manchester City – Everton kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował następujące kursy na ten mecz:

Manchester City wygra, kurs: 1.16

Remis, kurs: 8.50

Everton wygra, kurs: 18.00

Manchester City – Everton nasze typy

Stawiamy na zdecydowane zwycięstwo gospodarzy.

Nasze typy City powyżej 2,5 bramki 1,67 Zagraj

Zagraj City wygra i obie nie strzelą 1,75 Zagraj

Manchester City – Everton fakty meczowe

Spotkanie wicelidera z 17. drużyną tabeli. Oba zespoły dzieli 21pkt: 35 do 14 na korzyść gospodarzy

Manchester City u siebie zdobył 21pkt w ośmiu meczach i ma bilans bramkowy 30:9

Everton poza domem zgarnął sześć pkt w ośmiu spotkaniach

Ostatni mecz tych ekip odbył się w lutym tego roku. Wtedy Citizens wygrali na Goodsion Park 1:0

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Brighton – Arsenal (sobota)