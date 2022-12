Millwall – Rotherham. Typy, kursy (01.01.2023)

Pierwszy dzień Nowego Roku i pierwsze granie w Championship. Na legendarny stadion The Den przyjeżdża Roterham. Jednak to Millwall będzie wyraźnym faworytem tej potyczki pierwszego stycznia.

Millwall – Rotherham zapowiedź (niedziela, 16:00)

Gospodarze w kończącym się tygodniu grali dwukrotnie. W Boxing Day ograli Watford na wyjeździe 2:0, co można poczytywać za małą niespodziankę. W czwartek zremisowali z Bristol City. Teraz czas na kolejny domowy mecz, z Roterhamem. Są faworytem i z pewnością celem jest powrót do strefy barażowej. Ścisk w tabeli jest okrutny, bowiem nad 16. Swansea mają ledwie cztery punkty przewagi. To pokazuje, że każde potknięcie może być brzemienne w skutkach dla ekipy z Londynu.

Z kolei Roterham nie traci wiele – dziewięć punktów – ale jest znacznie bliżej strefy spadkowej. To 20. pozycja, zatem tylko dwie lokaty nad 22. Huddersfield, nad którym mają ledwie dwa oczka przewagi. Dla gości zatem kluczem będzie utrzymanie tej przewagi. Jak na razie powrót po restarcie nie najlepszy. Porażki z Bristol oraz West Bromem oraz remis ze Stoke. Przy tym aż osiem straconych goli. To może być największe zmartwienie tej ekipy w okresie świąteczno-noworocznym.

Millwall – Rotherham kursy bukmacherów

Bukmacher ETOTO przygotował następujące kursy na ten mecz:

Millwall wygra, kurs: 1.72

Remis, kurs: 3.65

Rotherham wygra, kurs: 4.80

Millwall – Rotherham nasze typy

Stawiamy na wygraną gospodarzy na Nowy Rok.

Nasze typy Millwall 1.72 Zagraj

Millwall – Rotherham fakty meczowe

Spotkanie 8. z 20. drużyną Championship. Obie drużyny dzieli 9pkt: 36 do 27 na korzyść gospodarzy

Millwall na The Den zdobyło 24pkt w dwunastu meczach i jest w gronie ekip, które mają średnią pkt 2 na mecz lub wyższą w domu

Roterham poza domem zdobyło 11pkt w dwunastu meczach i jest trzecim najgorszym wyjazdowiczem ligi

W pierwszym meczu w tym sezonie padł remis 1:1

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Nantes – Auxerre (niedziela)