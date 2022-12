Tymoteusz Puchacz o krok od wielkiego greckiego klubu

Dość ciekawe są losy wychowanka Lecha Poznań. Tymoteusz Puchacz lada moment może trafić już do trzeciego zagranicznego klubu w swojej karierze. Polak miałby zamienić Union Berlin na lidera ligi greckiej.

Panathinaikos Ateny jest o krok od wypożyczenia polskiego zawodnika z niemieckiego klubu. Jednak w kontrakcie ma znaleźć się klauzula o możliwości wykupu. Tymoteusz Puchacz trafiłby zatem do Aten przynajmniej na pół roku. Potem Grecy dostaną okazje wykupienia kontraktu lewego defensora za około trzy miliony euro. Dla wszystkich stron to oczywiście sytuacja korzystna.

Tymoteusz #Puchacz is currently in Athens undergoing a medical will also be signing contract w/ #Panathinaikos on loan @fcunion_en. «I'm very happy to join a club like @paofc_ .I've heard many stories over its history,the Polish legends (Warzycha-Wandzik)&the fans.#Παναθηναϊκός pic.twitter.com/wzoouCtGKU

— Johnny Georgopoulos (@YanniRamone) December 29, 2022