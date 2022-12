Wigan – Hull. Typy, kursy (02.01.2023)

Kilka lat temu grali w Premier League, a teraz czas bronić się przed spadkiem do League One. Wigan podejmuje Hull na start nowego roku. Dla obu drużyn to mecz o sześć punktów. Kto będzie górą?

Wigan – Hull zapowiedź (poniedziałek, 16:00)

Fatalnie Wigan weszło w ligę po restarcie rozgrywek. Remis z Millwall nie zwiastował słabej serii. Potem jednak 1:2 z Sheffield United, a ostatnio po 1:4 z Middlesbrough i Sunderlandem. Wyniki bardzo słabe i pokazujące, że obecna lokata zespołu – czerwona latarnia ligi – nie jest dziełem przypadku. Dla gospodarzy każdy mecz jest na wagę złota, podobnie jak każdy punkt. Jednak z takim rywalem cel może być tylko jeden – zwycięstwo.

Hull po powrocie do grania zanotowało trzy remisy i wygraną. Z Watfordem, Sunderlandem oraz Blackpool dzielili się punktami, ale pokonali w piątek Birmingham na wyjeździe. Warto dodać, że dwa mecze spośród zremisowanych kończyli z przewagą jednego zawodnika, więc mogą żałować, że chociaż jednego z nich nie przechylili na swoją korzyść. Póki co sytuacja nie najgorsza, ale też idą ku lepszemu. W tym momencie mają pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Porażka zatem w tym meczu nie wchodzi w grę!

Wigan – Hull kursy bukmacherów

Bukmacher ETOTO przygotował następujące kursy na ten mecz:

Wigan wygra, kurs: 2.40

Remis, kurs: 3.30

Hull wygra, kurs: 2.90

Wigan – Hull nasze typy

Oba zespoły muszą zdobywać punkty i uciekać przed dołem tabeli. Krótko mówiąc liczymy na otwarty mecz i bramki z obu stron.

Nasze typy Obie strzelą 1.76 Zagraj

Zagraj Powyżej 2,5 bramki 1.95 Zagraj

Wigan – Hull fakty meczowe

Spotkanie ostatniego z 18. zespołem Championship. Oba zespoły dzieli 6pkt: 24 do 30 na korzyść gości

Wigan u siebie zdobyło 9pkt w trzynastu meczach, bramki 10:24

Hull poza domem zgarnęło 16pkt w dwunastu grach, bramki: 15:19

W pierwszym meczu tych ekip padł wynik 2:1 dla Hull

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

QPR – Sheffied United (poniedziałek)