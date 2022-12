QPR – Sheffield United. Typy, kursy (02.01.2023)

Wicelider Championship – Sheffield United chce wskoczyć na pozycje lidera, ale jednocześnie uciekać przed trzecią ekipą w tabeli. Z kolei QPR nie może uznać za udane ostatnich tygodni, po powrocie do grania. Czy goście sięgną po komplet punktów w Londynie?

QPR – Sheffield United zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Gospodarze jak na razie tylko cztery punkty zgarnęli po powrocie i strzelili zaledwie jednego gola. Mowa o wygranej nad Preston 1:0. Poza tym 0:0 z Cardiff i dwie domowe porażki po 0:3 – z Burnley i Luton. Pierwsza to lider ligi, więc można zrozumieć, ale na ich nieszczęście na coś podobnego można się szykować w drugi dzień nowego roku. Zwłaszcza, że przyjeżdża do Londynu rozpędzony wicelider, który świetnie radzi sobie na wyjazdach.

Sheffield United wróciło w kapitalnym stylu do ligi. Cztery mecze, cztery wygrane. Imponują formą i to przekłada się na tabelę. Dogonili Burnley i zrobili jednocześnie sporą przewagę – 11pkt – nad trzecim zespołem w tabeli. Drugie miejsce daje bezpośredni awans do Premier League, zatem mogą być zadowoleni z obecnego stanu rzeczy. Jednak w tej sytuacji powinni pójść po kolejną pełną pulę i ograć QPR na ich terenie na start nowego roku.

QPR – Sheffield United kursy bukmacherów

Bukmacher ETOTO przygotował następujące kursy na ten mecz:

QPR wygra, kurs: 3.05

Remis, kurs: 3.30

Sheffield wygra, kurs: 2.30

QPR – Sheffield United nasze typy

Stawiamy na zwycięstwo gości, których celem jest wskoczyć w końcu na pierwszą lokatę w tabeli.

Nasze typy Sheffield United 2.30 Zagraj

Zagraj Sheffield powyżej 1,5 bramki 2.35 Zagraj

QPR – Sheffield United fakty meczowe

Spotkanie 11. z drugą drużyną Championship. Obie drużyny dzieli 15pkt: 35 do 50 na korzyść gości

Sheffield United to najlepszy wyjazdowicz ligi – 26pkt w 13 meczach. Co ciekawe są jedyną ekipą, która punktuje na poziomie dwóch oczek na spotkanie wyjazdowe

QPR u siebie zgarnęło 17pkt w dwunastu meczach

W pierwszym meczu tego sezonu QPR wygrało 1:0

