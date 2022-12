Robert Lewandowski może zagrać z Espanyolem!

Nieoczekiwany zwrot w sprawie! Tak można nazwać dzisiejszą decyzje sądu w Madrycie. Centralny Sąd ds. spornych uznał wniosek Barcelony. Dzięki niemu Robert Lewandowski wystąpi w jutrzejszych derbach z Espanyolem!

Barcelona domagała się zawieszenia wykonania kary, którą dostał polski napastnik. Mowa o trzymeczowej pauzie za wydarzenia z Pampeluny. Przypomnijmy, że podczas listopadowego meczu z Osasuną, Robert Lewandowski dostał czerwoną kartkę za dwie żółte. W efekcie został zawieszony na trzy spotkania ligowe. Wysokość kary to głównie efekt domniemanych i gestów w kierunku sędziego tamtej potyczki.

Lewandowski can play tomorrow against Espanyol after the dispute settlement court in Madrid issued a precautionary measure against the suspension imposed by the court of arbitration for sport pic.twitter.com/IL0WCwiFeD

