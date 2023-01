Aston Villa – Wolves. Typy, kursy (04.01.2023)

W środowy wieczór w Premier League wiele meczów drużyn z drugiej połowy tabeli. W kilku przypadkach mowa o rywalizacji bezpośredniej o utrzymanie. Aston Villa kontra Wolves to jednak – póki co – korespondencyjna rywalizacja w lidze. Kto będzie górą?

Aston Villa – Wolves zapowiedź (środa, 21:00)

The Villans nie trafili najlepiej z terminarzem, ale wyszli z tego dwumeczu z dobrym bilansem. Porażka z Liverpoolem była wkalkulowana i pewnie, jakby taki sam wynik był z Tottenhamem na wyjeździe, to nikt nie miałby pretensji. Tymczasem udało się ograć Spurs 2:0 w Londynie. Ekipa Unaia Emery’ego zatem zanotowała bardzo ważny triumf. Teraz Emery będzie musiał pokonać swojego… rodaka. Do niedawna mogli się spotkać w meczu Sevilla-Villarreal.

Po drugiej stronie Julen Lopetegui z Wolves. Ekipa z Molineux nadal w strefie spadkowej, ale oni też nie najgorzej wrócili do gry po mundialu. Pokonali najpierw Everton, a ostatnio przegrali z Manchesterem United. Krótko mówiąc zrobili to, co do nich należało. Teraz kolejny mecz z gatunku tych, w których należałoby pokonać przeciwnika podobnej klasy. Tabela może tego nie pokazuje, ale Wolves mają znacznie większy potencjał niż przedostatnie miejsce w Premier League i dramatyczna walka o utrzymanie.

Aston Villa – Wolves kursy bukmacherów

Aston Villa, kurs: 1.98

remis, kurs: 3.65

Wolves, kurs: 3.90

Aston Villa – Wolves nasze typy

Stawiamy na wyrównane spotkanie na Villa Park.

Aston Villa – Wolves fakty meczowe

Spotkanie 12. z 19. drużyną Premier League. Oba zespoły dzieli 8pkt: 21 do 13 na korzyść gospodarzy

Aston Villa po restarcie ligi przegrała z Liverpoolem oraz pokonała Tottenham 2:0 na wyjeździe

Wolves pokonali Everton na wyjeździe 2:1 oraz przegrali 0:1 z Manchesterem United

W poprzednim sezonie Wolves wygrali oba spotkania – 3:2 i 2:1

