Cremonese – Juventus 🇮🇹 Typy, kursy (04.01.2023)

Mecz beniaminka, kt贸ry jeszcze nie wygra艂 w tym sezonie, kontra trzeci Juventus. Faworyt tego spotkania mo偶e by膰 tylko jeden. Stara Dama chce rozpocz膮膰 Nowy Rok od triumfu i pogoni za Milanem oraz Napoli.聽

Cremonese – Juventus zapowied藕 (艣roda, 18:30)

Beniaminek nadal bez wygranej po awansie. Siedem remis贸w i osiem pora偶ek daje 18. pozycje w tabeli, czyli t膮 otwieraj膮c膮 stref臋 spadkow膮. Co ciekawe uda艂o im si臋 ju偶 u siebie w Cremonie zatrzyma膰 ekip臋 z czo艂贸wki – mowa o remisie z Milanem. Poza tym zremisowali tak偶e w Bergamo, ale na tym koniec pozytyw贸w. Zw艂aszcza pod k膮tem聽 domowym. Przed swoimi kibicami zdobyli trzy punkty i strzelili ledwie dwa gole. Taki bilans nie przystoi nawet beniaminkowi.

Juventus posiada najlepsz膮 lini臋 defensywn膮 w lidze, a spora w tym zas艂uga Wojciecha Szcz臋snego, czyli czo艂owego golkipera minionego mundialu. Teraz jednak celem b臋dzie nie tylko ma艂o traci膰, ale wi臋cej strzela膰, zw艂aszcza poza domem. Na wyjazdach Juve strzeli艂o… cztery gole w siedmiu grach. To fatalny wynik, ale mog膮 go szybko poprawi膰. Pierwszy wyjazd do Cremony i tam trzeba ten rezultat podreperowa膰, bowiem kolejny wyjazd taki 艂atwy nie b臋dzie – Neapol.

Cremonese – Juventus kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Cremonese wygra, kurs: 5.25

Remis, kurs: 3.85

Juventus wygra, kurs: 1.70

Cremonese – Juventus nasze typy

Stawiamy na zdecydowane zwyci臋stwo go艣ci.

Nasze typy Juventus 1.70 Zagraj

Zagraj Juventus wygra do 0 2.60 Zagraj

Cremonese – Juventus fakty meczowe

Spotkanie 18. z trzeci膮 dru偶yn膮 Serie A. Oba zespo艂y dziel膮 24pkt: 7 do 31 na korzy艣膰 go艣ci

Juventus na wyjazdach zdoby艂 11pkt w siedmiu meczach i ma bilans bramkowy 4:4

Juve posiada najlepsz膮 defensyw臋 w lidze – 7pkt

Cremonese u siebie wywalczy艂o 3pkt i ma bilans bramkowy 2:11

Beniaminek jeszcze nie wygra艂 w tym sezonie

Ostatnie pojedynki tych dru偶yn odby艂y si臋 w sezonie 1995/1996.

