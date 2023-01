Villarreal – Real Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (07.01.2023)

Niedzielny mecz Atletico-Barcelona b臋dzie hitem numer jeden 16. kolejki LaLiga. Jednak sobotnie starcie Villarreal – Real Madryt r贸wnie偶 zapowiada si臋 ciekawie. W ubieg艂ym sezonie obie potyczki tych ekip zako艅czy艂y si臋… bezbramkowymi remisami. Teraz jednak liczymy na gole z obu stron i ciekawe spotkanie!

Villarreal – Real Madryt zapowied藕 (sobota, 16:15)

Quique Setien w ostatnich dniach mo偶e do艣wiadczy膰 nieco wi臋kszego spokoju. Pierwsze mecze w roli szkoleniowca Villarreal by艂y okraszone du偶膮 doz膮 krytyki. Trudno si臋 dziwi膰, skoro jego zesp贸艂 przegrywa艂, a czasem nawet wysoko z Lechem Pozna艅. Ostatnio jednak uda艂o si臋 przej艣膰 dwie rundy w Pucharze Kr贸la oraz pokona膰 Valencie w derbach regionu. To pozwoli na nieco wi臋cej spokojnej pracy. K艂opotem jest natomiast fakt, 偶e zesp贸艂 nadal traci gole z ka偶dym meczu, bez wzgl臋du na klas臋 przeciwnika. Przed gr膮 z Realem Madryt to do艣膰 istotny fakt.

Real Madryt pokona艂 Real Valladolid 2:0 i Cacereno 1:0 w Pucharze Kr贸la, czyli osi膮gn膮艂 co艣, co nie uda艂o mu si臋 wcze艣niej w tym sezonie. Mowa o dw贸ch czystych kontach z rz臋du! Trudno w to uwierzy膰, ale zrobili to dopiero na prze艂omie 2022 i 2023 roku. Rywale w膮tpliwej klasy, ale si臋 uda艂o Courtoisowi oraz 艁uninowi. Teraz b臋dzie znacznie trudniej, bowiem przyje偶d偶aj膮 na Estadio de la Ceramica, gdzie nie wygrali pi臋ciu ostatnich spotka艅.

Villarreal – Real Madryt kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Villarreal, kurs: 3.40

remis, kurs: 3.80

Real, kurs: 2.10

Villarreal – Real Madryt nasze typy

Stawiamy na gole z obu stron, a udzia艂 w strzelaniu powinien mie膰 Karim Benzema.

Nasze typy Obie strzel膮 1.50

Karim Benzema 2.00

Villarreal – Real Madryt fakty meczowe

Spotkanie si贸dmej z drug膮 ekip膮 LaLiga. Oba zespo艂y dzieli 14pkt: 24 do 38 na korzy艣膰 go艣ci

Villarreal w roli gospodarza zdoby艂o 13pkt w sze艣ciu spotkaniach, bilans bramkowy 11:5

Real Madryt to najlepszy wyjazdowicz ligi: 21pkt w o艣miu delegacjach i bramki 19:7

Ostatnie dwa mecze pomi臋dzy tymi ekipami zako艅czy艂y si臋… bezbramkowymi remisami

