Fleetwood – QPR. Typy, kursy (07.01.2023)

Drugoligowiec jedzie do trzecioligowca, czyli to, co najbardziej lubimy w rozgrywkach pucharowych. Fleetwood podejmuje QPR. Faworytem oczywiście goście. Jednak, jak to w pucharze, rozgrywki rządzą się swoimi prawami. Jakimi? Tego nie wie nikt…

Fleetwood – QPR zapowiedź (sobota, 16:00)

W ubiegłym sezonie Fleetwood rzutem na taśmę uratowało się przed spadkiem do League Two. Teraz jest nieco lepiej, bo zajmują 13. miejsce w tabeli i nad otwierającym strefę spadkową Burton mają siedem punktów przewagi. Jednak kłopotem tej ekipy są mecze… domowe. U siebie jedenaście meczów i tyle samo punktów. To spory kłopot w kontekście ewentualnej poprawy sytuacji w tabeli.

QPR dopiero na 12. miejscu w Championship, a zatem na pewno poniżej swoich oczekiwań. Jednak trzeba pamiętać o ogromnym ścisku w tabeli zaplecza Premier League. Do szóstego Millwall i miejsca w barażach tracą ledwie trzy punkty, a więc odległość jednego meczu. W drugą stronę większy spokój – 10pkt przewagi nad strefą spadkową.

Fleetwood – QPR kursy bukmacherów

Bukmacher BETFAN przygotował następujące kursy na ten mecz:

Fleetwood wygra, kurs: 3.90

Remis, kurs: 3.60

QPR wygra, kurs: 1.86

Fleetwood – QPR nasze typy

Liczymy na wyrównany mecz, w którym nie zabraknie goli z obu stron.

Nasze typy Remis 3.60 Zagraj

Zagraj Powyżej 2,5 bramki 1.82 Zagraj

Fleetwood – QPR fakty meczowe

Spotkanie 13. drużyny League One z 12. ekipą Championship w ramach 1/32 finału FA Cup

QPR w lidze zdobyło 18pkt w trzynastu wyjazdach, bramki: 12:14

Fleetwood u siebie zgarnęło 11pkt w jedenastu grach, bramki: 10:10

To pierwszy mecz pomiędzy tymi ekipami w historii

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Villarreal – Real Madryt (sobota)