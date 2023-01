Hull – Fulham. Typy, kursy (07.01.2023)

W ubiegłym sezonie jeszcze rywale ligowi. Teraz Hull jest na dole Championship, a Fulham w górnej połowie Premier League. Niby kilka miesięcy, a różnica kolosalna. Faworyt może być tylko jeden i są nim goście.

Hull – Fulham zapowiedź (sobota, 16:00)

Gospodarze jeszcze przed chwilą w strefie spadkowej. Jednak po przerwie mundialowej wrócili w dobrej formie. Najpierw trzy remisy, a ostatnio dwa zwycięstwa. Ograli na wyjazdach Birmingham City, a potem Wigan. To daje lepsze nastroje Tygrysom, które w tym momencie są już na 16. miejscu w Championship i odskoczyli na siedem oczek od strefy spadkowej.

Fulham w bardzo dobrych nastrojach wróciło do grania w Premier League. Trzy mecze i trzy wygrane. Pokonali Crystal Palace, Southampton oraz Leicester, dwukrotnie wygrywając poza domem. W tym momencie zajmują siódme miejsce w tabeli i mają tyle samo punktów, co Liverpool. To może cieszyć i napawać optymizmem przed kolejnymi spotkaniami. Teraz czas na Puchar Anglii i pokonanie Hull, które powinno być znacznie łatwiejsze, niż kolejni rywale w lidze. Tam czekają na nich: Chelsea, Newcastle, Tottenham oraz znowu Chelsea!

Hull – Fulham kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował następujące kursy na ten mecz:

Hull wygra, kurs: 5.75

Remis, kurs: 4.40

Fulham wygra, kurs: 1.50

Hull – Fulham nasze typy

Stawiamy na wygraną londyńczyków oraz przynajmniej trzy gole w meczu.

Hull – Fulham fakty meczowe

Spotkanie 1/32 finału FA Cup. Naprzeciw siebie stają 16. ekipa Championship oraz siódma drużyna Premier League

Fulham na wyjazdach zdobyło w lidze 13pkt w dziewięciu spotkaniach

Hull u siebie zaledwie 14pkt w trzynastu grach

Oba zespoły spotkały się w ubiegłym sezonie w lidze. Wówczas Fulham wygrało 2:0 i 1:0

Inne mecze

