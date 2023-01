Genk – Club Brugge 🇧🇪 Typy, kursy (08.01.2023)

Mecz na szczycie Jupiler League. Lider podejmuje czwarty zesp贸艂 w tabeli i aktualnie panuj膮cego mistrza. Genk w tym momencie jest faworytem. Jednak Club Brugge swoj膮 si艂臋 pokaza艂 w tegorocznej Lidze Mistrz贸w. Kto b臋dzie g贸r膮 w niedzielne popo艂udnie?

Genk – Club Brugge zapowied藕 (niedziela, 13:30)

Genk 艣wietnie radzi sobie w rozgrywkach ligowych, chocia偶 powr贸t po mundialu ma nie艂atwy. W krajowym pucharze dopiero po dogrywce wyeliminowali Anderlecht, pokonuj膮c Fio艂ki 1:0. W lidze jednak dosz艂o do ma艂ego falstartu. Mowa o sensacyjnej pora偶ce 0:1 z Kortijkiem. Teraz jednak trzeba wr贸ci膰 do gry do jakiej przyzwyczaili jesieni膮 swoich kibic贸w. Zw艂aszcza w domowych grach. Tam bilans prezentuje si臋 niesamowicie – 8 wygranych i tylko jeden remis.

Ekipa z Brugii jesieni膮 zaczarowa艂a Europ臋, wychodz膮c z fazy grupowej Ligi Mistrz贸w. Jednak 艂膮czenie ligi z pucharami 艂atwe nie jest. St膮d dopiero czwarta lokata w tabeli oraz dwana艣cie punkt贸w straty do prowadz膮cego Genku. W dodatku mistrz kraju fatalnie wszed艂 na krajowe podw贸rko po mundialowej przerwie. Najpierw sensacyjnie uleg艂 1:4 St. Truiden w pucharze krajowym, a jeszcze na koniec 2022 roku zremisowa艂 1:1 z Leuven. Teraz czas na rywala znacznie mocniejszego, wi臋c b臋dzie o wiele trudniej.

Genk – Club Brugge kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Genk wygra, kurs: 2.15

Remis, kurs: 3.70

Club Brugge wygra, kurs: 3.10

Genk – Club Brugge nasze typy

Liczymy na sporo goli z obu stron w tym pojedynku na szczycie ligi belgijskiej.

Nasze typy Obie strzelą 1.53

Powyżej 2,5 bramki 1.57

Genk – Club Brugge fakty meczowe

Spotkanie lidera z czwart膮 ekip膮 Jupiler League. Oba zespo艂y dzieli 12pkt: 46 do 34 na korzy艣膰 gospodarzy

Genk u siebie ma bilans 8-1-0 oraz bramki 25:8

Club Brugge na wyjazdach zdoby艂 13pkt w o艣miu grach, bramki: 12:10

W 1. kolejce tego sezonu Club Brugge wygra艂 3:2

